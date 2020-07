Cronaca 964

In arrivo 284 migranti per la quarantena al Cara di Pian del Lago a Caltanissetta, cresce la tensione

Incontro del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'intervento del sindaco Roberto Gambino

Redazione

16 Luglio 2020 20:49

Sono 284 i migranti che saranno accolti presso il Cara di Caltanissetta. Arriveranno da Lampedusa (220) e da Porto Empedocle (64). Gli stranieri, che hanno raggiunto le coste siciliane nelle ultime settimane, sono risultati negativi ai test sierologici. Nella giornata di oggi si è tenuto a Caltanissetta il comitato provinciale dell'ordine e la sicurezza al quale ha preso parte il sindaco Roberto Gambino il quale dopo l'incontro ha comunicato che "è stato scelto il Cara in quanto per dimensioni idoneo a contenere un numero cospicuo di ospiti. La quarantena è resa obbligatoria dall'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci che ha stabilito i 14 giorni obbligatori trascorsi i quali si procederà al tampone".

Il sindaco ha ribadito che dal Cara non si potrà "né uscire né entrare" e "nessun migrante passeggerà indisturbato per il centro storico". Il primo cittadino ha chiesto di incrementare il servizio di sorveglianza davanti al Cara.



