Imprenditore nisseno lancia su youTube il videoclip "Estate Gluten Free" ed è già il tormentone dell'estate

Un imprenditore del settore "senza glutine" sta riscuotendo molto successo dopo aver lanciato un vieo con finalità sociali

Redazione

25 Giugno 2019 17:03

È uscito da poco su YouTube ed ha già collezionato migliaia di visualizzazioni, stiamo parlando del videoclip musicale “Estate Gluten Free” nato da un’iniziativa del nisseno Michele Mendola che ha voluto così portare all’attenzione dell’opinione pubblica le esigenze di chi ha problemi col glutine.La celiachia infatti non è una moda, è una vera e propria patologia la cui unica cura è seguire una rigorosa dieta gluten free.

Lo scopo è quello di incoraggiare i ristoranti, pizzerie e bar a servire sempre più cibi senza glutine non contaminati, per venire incontro alle esigenze di socialità dei soggetti celiaci, che al giorno d’oggi, passano sempre più dalla tavola.

Michele Mendola, che è anche autore del brano, si è avvalso della collaborazione, come interprete, della giovane cantante Erika Di Natale, di Canicattì (AG) e, per la parte musicale, del compositore messinese Giovanni Puliafito.

L’autore, dopo aver precedentemente pubblicato l’ebook BestSeller su Amazon “Celiachia Facile” per l’editore romano Giacomo Bruno, e dopo aver aperto un punto vendita del senza glutine in città, oggi progetta e realizza questo brano estivo che racconta di una giovane ragazza celiaca, di recente diagnosi, che inizialmente si trova spaesata per la sua nuova condizione: “col glutine non si può fare”, per citare il testo del brano.

Dopo aver appreso dell’esistenza di questo grande negozio specializzato si sente sollevata e dice “Sai (ai ai) che c’è un posto dove io e te possiamo stare insieme” riferendosi al suo cibo preferito che adesso deve essere rigorosamente senza glutine.

Nel testo del brano non mancano i riferimenti tipici dei tormentoni estivi come “ballare” o “spiaggia” e nel video sono presenti scene girate in barca a vela e in spiaggia presso la vicina San Leone (AG).

Oltre che su YouTube, il brano è disponibile in download e in streaming su Spotify e su tutti i principali Digital Store. Per ulteriori informazioni sull’iniziativa visitare la pagina social dell’autore.



