Imprenditore gelese e associazione disabili firmano un contratto: l'azienda sosterrà gli atleti

Maurizio Melfa, a capo della Meic Service e l'asd "Orizzonte Gela" hanno siglato un accordo per permettere agli atleti gelesi di affrontare le varie spese

Redazione

20 Maggio 2019 15:19

Presentata la la partenrship tra la società Meic Services e. la a.s.d. Orizzonte, associazione operante nel settore Special Olympics. La volontà dell'amministratore unico dell'azienda, Maurizio Melfa è quella di sostenere solidalmente le persone che hanno bisogno e come tale viene stipulato un contratto in favore della a.s.d. Orizzonte, da anni impegnata nella promozione delle discipline sportive dedicate ai soggetti con disabilità fisiche e mentali. Lo sport, in questo caso più che mai, è uno strumento di motivazione e socializzazione di primaria importanza. Perseguire obiettivi, sfidare il cronometro, superare gli ostacoli, passare la palla, fare sport di squadra, costringe soggetti affetti da sindrome di down, da autismo e da decine di altre patologie ad innamorarsi della vita, a socializzare con il resto della comunità ed a trovare ogni giorno la forza per guardare avanti. Gli atleti gelesi, curati dall'equipe diretta dal presidente Natale Saluci, partecipano ad iniziative regionali, nazionali, europee ed addirittura internazionali, come accaduto recentemente ad Abu Dabhi in occasione dei giochi mondiali Special Olympics. Oltre alla pubblica amministrazione, anche gli imprenditori sani, e le aziende sane e coscienziose come Meic Services, hanno l’obbligo morale di aiutare solidalmente i meno fortunati. Speriamo che l’azione del dott. Maurizio Melfa sia d’esempio e da stimolo per altre iniziative simili Dott.

