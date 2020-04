Cronaca 389

Imprenditore di Gela muore a Savona per Coronavirus: era stato ricoverato da alcuni giorni

Giovanni Antoniuzzo, 46 anni, Titolare della A.G. System, azienda attiva nelle installazioni elettriche industriali con sedi a Savona e Varese, lascia moglie e due figli

Redazione

07 Aprile 2020 20:42

Quattro morti per coronavirus a Savona nelle ultime 24 ore. Tra di loro anche un siciliano, Giovanni Antonuzzo, imprenditore di 46 anni originario di Gela. L'uomo è deceduto all'ospedale San Paolo di Savona dove era ricoverato da alcuni giorni e, come riferito dai medici, non aveva patologie pregresse che possano avere provocato il decesso.



Quattro morti per coronavirus a Savona nelle ultime 24 ore. Tra di loro anche un siciliano, Giovanni Antonuzzo, imprenditore di 46 anni originario di Gela. L'uomo è deceduto all'ospedale San Paolo di Savona dove era ricoverato da alcuni giorni e, come riferito dai medici, non aveva patologie pregresse che possano avere provocato il decesso.



News Successiva Gela, il numero dei contagiati sale a quattro. Greco: "Inaccettabile che tanta gente non abbia ancora capito"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare