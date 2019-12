Attualita 135

Riconoscimento nazionale per la sezione nissena dell'Associazione Giovani Avvocati

Tra i compiti dell’organismo, c’è quello di promuovere e diffondere la cultura e la formazione politica e giuridico forense

Redazione

21 Dicembre 2019 20:31

La sezione Aiga di Caltanissetta ha ottenuto, in data 19.12.2019, un importante riconoscimento nazionale per l'impegno profuso da tutti i suoi componenti nell'ultimo triennio attraverso la designazione del suo Presidente, Avv. Giuseppe Alessandro Lo Giudice, da parte della Giunta nazionale dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, come componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli, intolata all'omonimo fondatore dell'associazione a cui sono iscritti migliaia di giovani avvocati, per il biennio 2019/2021. Tra i compiti dell’organismo, c’è quello di promuovere e diffondere la cultura e la formazione politica e giuridico forense, diretta alla giovane avvocatura. La Sezione auspica che tale riconoscimento possa contribuire a consolidare l'importante ruolo dalla medesima svolto anche in ambito nazionale fin dalla sua fondazione.

