Impianto di depurazione di Acquaviva, convocata conferenza di servizi: investimento da 900 mila euro

L'intervento programmato riguarda un'infrastruttura strategica per le fasi del ciclo delle acque del territorio così come previsto nella pianificazione regionale vigente

Redazione

02 Settembre 2019 11:17

Si riunirà il prossimo 4 settembre, alle ore 10, a Caltanissetta nella sede di Caltaqua la conferenza dei servizi relativa all’acquisizione dei pareri propedeutici all’approvazione del progetto esecutivo per l’adeguamento dell’impianto di depurazione di contrada San Giuseppe del Comune di Acquaviva Platani (ID 105).I lavori - per un importo complessivo di 905mila euro - rientrano nel Programma degli investimenti relativi al periodo 2016-2019 deliberato dal Commissario Straordinario e liquidatore del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale - Servizio idrico integrato.

L’intervento programmato riguarda un’infrastruttura strategica per le fasi del ciclo delle acque del territorio così come previsto nella pianificazione regionale vigente.



