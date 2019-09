Attualita 125

Impianti sportivi in locazione, in scadenza il bando per quattro strutture situate a Caltanissetta e Gela

Il Libero Consorzio di Caltanissetta, concede in locazione il Palacarelli, il Palalivatino, il kartodromo e il parco di Montelungo

Redazione

07 Settembre 2019 11:39

Scadrà il prossimo 30 settembre il bando di gara per l’assegnazione in locazione degli immobili di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta presenti nella città di Gela: “PalaLivatino”, “Kartodromo” e “Parco Montelungo”. A Caltanissetta invece è prevista l’assegnazione del “Palacarelli”.Il bando prevede il pagamento di un canone annuo e l’iniziale investimento, da parte dell’aggiudicatario, di un capitale da destinare alla ristrutturazione ed alla manutenzione dell’immobile, per rendere pienamente funzionale la struttura affidata.

È prevista la possibilità che, in aggiunta all’attuale destinazione d’uso che consente lo svolgimento delle attività sportive, culturali, ricreative e di altra natura, per cui le strutture furono costruite nel perseguimento di finalità di interesse pubblico, si possano esercitare altre attività, comunque coerenti e compatibili con il Piano Regolatore Generale del Comune in cui ricadono gli immobili e preventivamente autorizzate dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

Il Palacarelli, è situato in via Rochester, a Caltanissetta, vicino ad altri impianti sportivi, l’edificio si sviluppa su 4 livelli, può ospitare fino a 3600 posti a sedere e fino a 5 mila utilizzando il parterre.

L’impianto è composto dall’ampia area destinata all’attività sportiva in parquet e da quattro tribune che delimitano la stessa. Fanno parte dell’impianto numerosi altri locali destinati ad altre attività.

Il Kartodromo si trova a Gela a circa quattro chilometri dal centro abitato, lungo la strada provinciale Gela – Butera. Sono presenti, in due diversi edifici, una sala cronometristi, locali per la sala stampa, la segreteria ed i servizi igienici, una sala ristoro e un deposito.

Il Palalivatino si trova in contrada Marchitello a Gela, in un lotto di circa 2.700 mq, e si sviluppa su due livelli. La capienza è di circa 2 mila posti a sedere.

Infine c’è il Parco di Montelungo, anche questo situato alla periferia di Gela, in prossimità della spiaggia. Si tratta di un’area verde di circa 122.500 metri quadrati destinato a parco urbano. Si trovano alcuni manufatti a servizio dell’area tra i quali un anfiteatro all’aperto, servizi igienici e alloggio custode.



