Immigrazione e sicurezza, Cgil Caltanissetta: "C'è una grave carenza di organico"

Per fronteggiare il flusso migratorio e garantire la sicurezza delle forze dell'ordine, servirebbe più personale

Redazione

01 Agosto 2020 18:51

Immigrazione e sicurezza – Carenza organici e criminalità minorile. Nel pomeriggio di ieri, presso i locali della Camera del Lavoro Territoriale CGIL di Caltanissetta, alla presenza della Segretaria Regionale CGIL SICILIA Mimma ARGURIO, in videoconferenza, del Segretario Regionale SILP CGIL SICILIA Vito ALAGNA, del Segretario Generale Provinciale della CGIL di Caltanissetta Ignazio GIUDICE, si è riunito il Comitato Direttivo Provinciale del SILP CGIL di Caltanissetta. Nel corso dell’incontro, tra l’altro vertente sulle politiche sindacali, sulle politiche organizzative e le iniziative sindacali per l’autunno 2020, è stata approvata la relazione introduttiva del Segretario Generale Provinciale Lino MASTRANTONIO sull’attività fin qui svolta dalla Segreteria Provinciale e sui positivi risultati ottenuti in termini di tutela e valorizzazione delle attività degli operatori della Polizia di Stato in questa provincia. Il Direttivo ha così invitato la Segreteria Provinciale a continuare nell’opera di tutela del personale della Polizia di Stato in particolare, nel momento storico attuale caratterizzato dal forte incremento del flusso immigratorio di extra-comunitari verso le coste siciliane che unito alla pandemia in atto, impone enorme impegno delle Forze dell’Ordine, affinché insieme al rispetto per la dignità ed i diritti umani degli immigrati, sia salvaguardata la salute e la sicurezza degli operatori impegnati e la tranquillità e sanità pubblica; Concorda nel richiamare, come già fatto dalla Segreteria Provinciale, l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e le istituzioni interessate, ed in particolare per quanto riguarda il Centro Governativo per Immigrati di Caltanissetta Pian del Lago, all’applicazione delle più stringenti norme in materia di sicurezza e sanità sui luoghi di lavori, verificando efficacemente se il Centro, qualora debba ancora operare anche per l’espletamento degli imposti periodi di quarantena, risponda pienamente a capacità ed adeguatezza per ospitare dignitosamente ed in sicurezza un così alto numero di ospiti, rivedendo al contempo il dispositivo preposto ed incrementando, anche con l’impiego di Esercito e Battaglioni esterni, il numero di personale chiamato ad operare per la vigilanza; Ha inoltre dato mandato alla Segreteria Provinciale SILP CGIL affinché si adoperi ad ogni livello per richiamare l’attenzione sulla grave carenza di organico degli uffici periferici e distaccati della Polizia di Stato oberati da pressanti richieste di servizi di sicurezza pubblica ed in particolare sulla grave, cronica, carenza di personale, ma perfino degli stessi Magistrati preposti, presso la Sezione di P.G. e/della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, organico ridotto al lumicino sebbene struttura giudiziaria fortemente gravata, per l’intero territorio provinciale ed oltre, della trattazione dei, purtroppo molti ed in aumento, reati commessi da minorenni specie in realtà complesse, per disagio economico e sociale, come il “vallone” ed i centri di Gela e Niscemi.

