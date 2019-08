Cronaca 268

"Imbrattata la Scala dei turchi, il famoso monumento in balia dei vandali". La denuncia di Mareamico

E' stata l'associazione ambientalista a scattare le foto dello scempio commesso in uno dei luoghi più belli d'Italia

Redazione

10 Agosto 2019 11:16

L'altro ieri, anche in presenza del presidente della Regione Nello Musumeci, è stata riaperta la Scala dei turchi. Purtroppo, dopo la messa in sicurezza del costone di marna, ancora nulla è stato fatto nel settore della guardiania e i risultati sono davanti agli occhi di tutti. Senza i necessari controlli alla Scala dei turchi nessuno rispetta le regole e il famoso monumento è in balia dei vandali: guardare per credere". E' quanto si legge in una nota dell'associazione che ha ripreso le immagini dello scempio.

