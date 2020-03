Eventi 51

Il vescovo di Caltanissetta in preghiera con i fedeli: diretta streaming ogni sera alle 19

Dalla Cappella dell'Episcopio vengono trasmessi i Vespri celebrati dal vescovo e accompagnati da una breve meditazione sulla Lettura del giorno

19 Marzo 2020 12:07

Il Vescovo Mons. Mario Russotto, in questo momento di drammatica difficoltà per il nostro Paese, si sente particolarmente vicino a tutto il popolo di Dio e a tutti dedica ogni giorno la sua preghiera, che può essere condivisa attraverso la trasmissione in diretta streaming.Ogni sera alle ore 19.00 dalla Cappella dell'Episcopio vengono trasmessi i Vespri celebrati dal Vescovo e accompagnati da una breve meditazione sulla Lettura del giorno.

FESTA di SAN GIUSEPPE

San Giuseppe è il Patrono del Seminario e alla sua devozione tutto il nostro popolo è particolarmente legato. Quest'anno l'impossibilità di celebrarlo con le consuete liturgie rende ancora più preziosa l'opportunità di partecipare alla celebrazione dei Vespri a lui dedicati da parte del nostro Vescovo Mario.

Mercoledì 18 marzo ore 19.00: Primi Vespri di S. Giuseppe

Giovedì 19 marzo ore 19.00: Vespri di S. Giuseppe

Gli ESERCIZI SPIRITUALI di preparazione alla Pasqua per gli educatori, i docenti, i catechisti, i ministri straordinari della Comunione e le Aggregazioni Laicali , dal titolo “Ma io vi dico”, avranno come testo di riferimento il capitolo 5 del Vangelo secondo Matteo e si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Lunedi 23 marzo ore 19.00 - Vespri e Lectio: Il dono del perdono (Mt 5,21-26)

Martedì 24 marzo ore 19.00 - Vespri e Lectio: L’occhio del desiderio (Mt 5,27-32)

Mercoledì 25 marzo ore 19.00 - Vespri e Lectio: L’amore “oltre” (Mt 5,38-48)

La Via Crucis “Contemplando le Vare” guidata dal Vescovo si svolgerà sempre nella Cappella dell’Episcopio Venerdì 27 marzo alle ore 19.00.

Infine sarà possibile seguire, sempre in diretta streaming, Domenica 29 marzo alle 19.00, Nella compassione la preghiera: Vespri e Meditazione su Matteo 9,35-38 per le donne di vita consacrata… e non solo…

Le trasmissioni in diretta streaming si possono seguire sui canali diocesani:

· Pagina Facebook dell'Ufficio Comunicazioni Sociali

· Canale YouTube

· Radio Amore di S. Cataldo (frequenza 97mhz FM)

· Radio Comunità Nuova di Resuttano (frequenza 95mhz FM).





