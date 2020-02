Politica 168

Il viceministro Cancelleri in Sicilia, effettuerà dei sopralluoghi tra Caltanissetta e Agrigento

L'esponente del Movimento cinque Stelle sarà nell'isola venerdì 28 febbraio per una serie di sopralluoghi nei cantieri

Redazione

26 Febbraio 2020 15:57

Venerdi 28 febbraio '20, il Viceministro On. Cancelleri sarà nella Provincia di Agrigento per una serie di sopralluoghi nei cantieri:Ss640 Caltanissetta – Agrigento;

AG-CL km 14;

Ponte Petrusa;

Galleria Spinasanta;

Akragas 1 e 2.

I sopralluoghi succedono agli incontri già svolti nella Prefettura di Agrigento e presso il Ministero delle infrastrutture con i sindaci del territorio. Continua così ad essere alta l’attenzione per questo territorio al fine di velocizzare cantieri già avviati e accelerare le procedure di progettazione per nuove opere infrastrutturali.

Saranno presenti durante i sopracitati sopralluoghi il Prefetto di Agrigento, i sindaci del territorio, vertici ANAS, rappresentanza sindacale e don Mario Sorce quale rappresentante della pastorale sociale dell’arcidiocesi di Agrigento.









Venerdi 28 febbraio '20, il Viceministro On. Cancelleri sarà nella Provincia di Agrigento per una serie di sopralluoghi nei cantieri:Ss640 Caltanissetta – Agrigento;

AG-CL km 14;

Ponte Petrusa;

Galleria Spinasanta;

Akragas 1 e 2.

I sopralluoghi succedono agli incontri già svolti nella Prefettura di Agrigento e presso il Ministero delle infrastrutture con i sindaci del territorio. Continua così ad essere alta l’attenzione per questo territorio al fine di velocizzare cantieri già avviati e accelerare le procedure di progettazione per nuove opere infrastrutturali.

Saranno presenti durante i sopracitati sopralluoghi il Prefetto di Agrigento, i sindaci del territorio, vertici ANAS, rappresentanza sindacale e don Mario Sorce quale rappresentante della pastorale sociale dell’arcidiocesi di Agrigento.









News Successiva Coronavirus, Calderone (FI) e Catalfamo (Lega) a Razza: "Gli ospedali hanno kit diagnostici per verificare l'infezione?"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare