Il viceministro Cancelleri a Caltanissetta per un sopralluogo sulla Ss 640: "Fine lavori? Entro il 2022"

"Ogni settimana - ha detto il viceministro - sono qua perché più attenzione ci mettiamo e meglio è"

Redazione

11 Gennaio 2020 14:30

I lavori per il raddoppio della Ss 640 che collega Caltanissetta ad Agrigento potrebbero essere completati entro la fine del 2022. Lo ha detto questa mattina a Caltanissetta, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri in occasione di un sopralluogo al cantiere della strada Statale 640 che collega Caltanissetta ad Agrigento. “Inutile che vendiamo fumo. Se mi devo mantenere su una data vi dico fine 2022”, ha detto Cancelleri. “Ogni settimana sono qua perché più attenzione ci mettiamo e meglio è. Sto diventando quasi uno stalking. Lo voglio fare perché non venga percepito il messaggio che c’è una disattenzione da parte del governo. Il tavolo di Roma su questo cantiere ha prodotto una prima buona notizia: le penali non ci saranno. Le abbiamo superate con un accordo tra le parti. Quindi tutte i lavori che ci saranno da ora in avanti sono liberi da penali e le aziende che verranno a lavorare sui cantieri verranno regolarmente pagate senza accantonamenti da parte di Anas. E’ stato uno sforzo enorme, immane, ma ci siamo riusciti grazie al buon senso che ha avuto Anas, il Comitato dei Creditori e Cmc. Al ministero ha prevalso il buon senso”.

