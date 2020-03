Attualita 1181

Il vescovo di Caltanissetta mette a disposizione della Caritas 10 mila euro, serviranno per le famiglie bisognose

Saranno gli operatori della Caritas diocesana insieme ai Parroci ad individuare gli interventi più urgenti

Redazione

26 Marzo 2020 20:27

Per far fronte alle esigenze dei più deboli in questo tempo di emergenza da Coronavirus, Mons. Russotto, Vescovo di Caltanissetta, ha messo a disposizione della Caritas diocesana un’ulteriore somma di 10.000 euro per interventi urgenti di sostegno a persone e famiglia che versano in gravi difficoltà economiche.Saranno gli operatori della Caritas diocesana insieme ai Parroci ad individuare gli interventi più urgenti, dando priorità a forme di sostegno economico verso le famiglie già in situazioni di disagio: dall’acquisto di generi di prima necessità, al mantenimento dei servizi minimi per le persone in situazione di povertà estrema.

Le Parrocchie e la Caritas con i propri strumenti continuano a garantire aiuti alle famiglie pianificando interventi a tutto campo. Mentre tutto chiude la solidarietà resta aperta, le parrocchie continuano con prudenza e cautela a rimanere vicini alle persone più fragili.

La Caritas, inoltre, tiene aperte le porte dell'Emporio alimentare ed assicura insieme alle parrocchie della Diocesi alimenti e prodotti per l'igiene alle famiglie povere.



Per far fronte alle esigenze dei più deboli in questo tempo di emergenza da Coronavirus, Mons. Russotto, Vescovo di Caltanissetta, ha messo a disposizione della Caritas diocesana un’ulteriore somma di 10.000 euro per interventi urgenti di sostegno a persone e famiglia che versano in gravi difficoltà economiche.Saranno gli operatori della Caritas diocesana insieme ai Parroci ad individuare gli interventi più urgenti, dando priorità a forme di sostegno economico verso le famiglie già in situazioni di disagio: dall’acquisto di generi di prima necessità, al mantenimento dei servizi minimi per le persone in situazione di povertà estrema.

Le Parrocchie e la Caritas con i propri strumenti continuano a garantire aiuti alle famiglie pianificando interventi a tutto campo. Mentre tutto chiude la solidarietà resta aperta, le parrocchie continuano con prudenza e cautela a rimanere vicini alle persone più fragili.

La Caritas, inoltre, tiene aperte le porte dell'Emporio alimentare ed assicura insieme alle parrocchie della Diocesi alimenti e prodotti per l'igiene alle famiglie povere.



"Le sarte del cuore", a Caltanissetta quattro donne producono mascherine gratuitamente

News Successiva Esame di maturità, Azzolina: "Commissione formata da membri interni con presidenti esterni"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare