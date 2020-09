Eventi 80

Il Tetradramma di Gela sarà rappresentato in un francobollo: l'evento verrà presentato presso le Fortificazioni greche

Per l'occasione l’Ufficio Filatelico Poste Italiane di Gela Centro si trasferirà per mettere a disposizione del pubblico e dei collezionisti i francobolli

Redazione

06 Settembre 2020 17:29

Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali - ha riconosciuto l’opportunità di emettere un francobollo ordinario per l’anno 2020 appartenente alla serie tematica “Il Patrimonio artistico e culturale italiano”, dedicato al Tetradramma di Gela, una moneta d’argento del V sec. a.C. esposta nel museo archeologico locale.L'evento verrà illustrato martedì 8 settembre, alle ore 11.00, presso le Fortificazioni greche di Capo Soprano. In tale sede, l’Ufficio Filatelico Poste Italiane di Gela Centro si trasferirà per mettere a disposizione del pubblico e dei collezionisti i francobolli, l’annullo postale filatelico, le cartoline e i folder postali. Ne danno notizia il Senatore Pietro Lorefice e il professore Nuccio Mulè.











Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali - ha riconosciuto l’opportunità di emettere un francobollo ordinario per l’anno 2020 appartenente alla serie tematica “Il Patrimonio artistico e culturale italiano”, dedicato al Tetradramma di Gela, una moneta d’argento del V sec. a.C. esposta nel museo archeologico locale.L'evento verrà illustrato martedì 8 settembre, alle ore 11.00, presso le Fortificazioni greche di Capo Soprano. In tale sede, l’Ufficio Filatelico Poste Italiane di Gela Centro si trasferirà per mettere a disposizione del pubblico e dei collezionisti i francobolli, l’annullo postale filatelico, le cartoline e i folder postali. Ne danno notizia il Senatore Pietro Lorefice e il professore Nuccio Mulè.











News Successiva A Gela la consegna del premio "Per Bianca": borse di studio a tre studenti universitari in medicina

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare