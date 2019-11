Eventi 369

Il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta premia le donne un cadeau alle prime 150 abbonate

Ha preso il via la Campagna abbonamenti alla Stagione 2019/2020 del Teatro Regina Margherita organizzata dall'Amministrazione comunale che condivide il progetto sociale e produttivo "Laboratorio artigianale" che mira a fare della creatività il motore dell'integrazione culturale: alle prime 150 donne che acquisteranno il pacchetto "12 perle" sarà omaggiato un gadget ideato e realizzato a mano dall'artista nissena Giovanna Seminatore di 8MANI

13 Novembre 2019 12:57

E' in corso la campagna abbonamenti alla Stagione 2019/2020 del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta organizzata dall'Amministrazione comunale, che ha voluto mantenere per gli spettacoli in cartellone un profilo alto e trasversale, proponendo al pubblico una stagione ricca e variegata, e che prenderà il via il prossimo 30 novembre con lo spettacolo “E pensare che ero partito così bene...” di e con Flaviuo Bucci, uno dei grandi mattatori della scena nazionale, uno dei volti più amati di teatro, cinema e tv che ha lavorato con i più grandi registi italiani (da Nanni Loy a Dario Argento, da Mario Monicelli a Gabriele Salvatores, da Paolo Virzì a Paolo Sorrentino, solo per citarne alcuni) lungo tutta una carriera dedicata alla recitazione. La sua lunga carriera artistica – ma non solo – è al centro dello spettacolo “E pensare che ero partito così bene...”, un racconto fuori dai denti diretto da Marco Mattolini in cui l'attore torinese passa in rassegna la sua vita, la sua carriera, i successi e le defaillances, attraverso aneddoti e riflessioni filosofiche, citazioni dei suoi lavori e di quelli degli altri, consuetudini, vizi privati e pubbliche virtù dello spettacolo, per disegnare un percorso e un periodo storico e artistico poco lontano nel tempo, ma molto distante da noi, tutto con la proverbiale spregiudicatezza del grande attore.

Sensibile alle iniziative sociali e produttive che ricadono sul territorio, l'Amministrazione comunale ha deciso di omaggiare le prima 150 donne che acquisteranno l'abbonamento “12 perle” di un cadeau realizzato da 8MANI, laboratorio artigianale tessile nisseno frutto di una originale sintesi di esperienze professionali, diverse e complementari. Il gadget è stato ideato dall'artista Giovanna Seminatore che si è ispirata alla Stagione 2019/2020 del Teatro Regina Margherita, e realizzato manualmente insieme a Moussa Sacko e Federica Nicosia: si tratta di un piccolo oggetto artigianale a tiratura limitata che, proprio per questo, è di assoluto valore.

Un valore che raddoppia considerato che il cadeau rappresenta il primo step del progetto di sviluppo e inclusione sociale “Laboratorio artiginale” di 8MANI e dell’Associazione Spazio Universale che mira a riunire alcune diversità culturali presenti nel territorio (Marocco, Ucraina, Costa d’Avorio e Italia) in un’attività produttiva artigianale nel settore tessile, con la creazione di manufatti destinati all’abbigliamento e all’arredamento. Ogni lavoratore del “Laboratorio Artigianale” avrà a disposizione un vero e proprio bagaglio culturale a cui attingere: tessuti, filati, passamanerie, bottoni e accessori tipici del proprio paese, ma anche semplici modelli base, come pantaloni, abiti, camicie, gonne e camicioni, da caratterizzare con la scelta di tessuti e accessori dei vari Paesi . Il “Laboratorio Artigianale” mira a diventare un piccolo centro di formazione per un importante passaggio di saperi, un luogo dove avvengono scambi culturali e dove la creatività diventa un motore fondamentale per la produttività e l'integrazione.

8MANI è una piccola realtà nissena che immagina, progetta e realizza tessuti lavorati a mano, pronti per essere interpretati nelle svariate forme dell’arredamento e dell'abbigliamento, alcune delle quali uniche nel loro spirito innovativo. Con 8MANI l’artigianato tessile tradizionale si libera dagli scherni consuetudinari per creare un mondo nuovo dove l’immaginazione si fonde con la tradizione: passato e presente si intrecciano e generano così nuovi stili e nuove dimensioni.





INFORMAZIONI

Anche quest’anno l’abbonamento alla Stagione comunale del Teatro Regina Margherita potrà essere acquistato con la Carta del Docente, il bonus per l'aggiornamento e la formazione riservato ai docenti di ruolo per l’anno scolastico 2019-2020, e dai diciottenni con il buono 18app fornito dal Governo. Entrambe le agevolazioni sono fruibili solo on line sul sito www.liveticket.it.





CAMPAGNA ABBONAMENTI 12 PERLE - 12 spettacoli

Nuovi abbonamenti: possono essere acquistati al botteghino del teatro (aperto da lunedì a venerdì, ore 10-13, e i pomeriggi di lunedì e mercoledì, ore 16- 18) oppure on line sul sito www.liveticket.it

Gruppi (almeno 10 persone): per usufruire dello sconto del 10% gli abbonamenti dovranno essere acquistati in unico blocco.

Famiglie: sull'acquisto di n. 3 abbonamenti intestati allo stesso nucleo familiare, uno sarà scontato del 50%.

Invalidi: possono usufruire dell'ingresso gratuito solo gli invalidi muniti di certificazione che attesti un’invalidità minima dell’80% (escluso accompagnatore).



CAMPAGNA ABBONAMENTI 4 PERLE– 4 spettacoli

Si tratta di un abbonamento “più piccolo” ed economicamente più sostenibile, pensato per incentivare i più giovani a venire a teatro, e per il quale sono stati selezionati n. 4 spettacoli della Stagione 2019/2020 particolarmente adatti anche ad un pubblico di adolescenti e studenti universitari.

Fanno parte di questo abbonamento: “Extra Moenia” (14 dicembre); “Los 4 Cobres” (9 gennaio); “L'ammazzatore” (31 gennaio); “Il Volo del Gabbiano Jonathan Livingston” (7 maggio). Gli abbonamenti “ridotto” a n. 4 spettacoli possono essere acquistati al botteghino del teatro oppure on line sul sito www.liveticket.it a partire dall'1 dicembre.



