"Il sorriso di un cuore onesto", a Caltanissetta la settima edizione del memorial dedicato a don Pino Puglisi

Al torneo di calcetto partecipano 11 comunità per minori provenienti da tutta la Sicilia. L'appuntamento è per domani

Redazione

09 Settembre 2019 17:19

Domani, martedì 10 settembre alle ore 9,30 presso i campetti Lombardo di Caltanissetta, siti in Via Pietro Leone, si svolgerà la VII ed. del Memorial 3P “Il sorriso di un cuore onesto” dedicato a Padre Pino Puglisi.Il torneo di calcetto, organizzato e voluto fortemente dalla Dott.ssa Maria Grazia Carneglia, Direttrice del Centro Diurno Polifunzionale del Ministero della Giustizia, vede la partecipazione di 11 comunità per minori provenienti da tutta la Sicilia, che giocheranno nel ricordo del 26° anniversario della morte del Beato, barbaramente ucciso dalla mafia il 15 Settembre del 1993.

Durante la giornata si svolgeranno tutte le partite su tre campi contemporaneamente, successivamente è previsto un momento conviviale organizzato dal personale del Centro Diurno del Ministero, che prevede la condivisione di un pranzo per tutti i partecipanti con prodotti tipici locali.

La premiazione che si svolgerà alle ore 18.00 della stessa giornata sarà presenziata dal Presidente della Corte D’Appello Maria Grazia Vagliasindi e dal Consigliere di Corte D’appello Giovan Battista Tona che ha conosciuto Padre Puglisi e che puntualmente per ogni edizione offre una testimonianza ricordo del beato.

Ci piace ricordare una frase che Padre Puglisi amava ripetere spesso: “e se ognuno fa qualcosa allora si può fare molto”, perché è proprio questo lo spirito che ha animato tutti coloro che hanno preziosamente contribuito alla realizzazione dell’evento.

Le Istituzioni pubbliche e private coinvolte sono: il Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia, il Comune di Caltanissetta, la CRI l’Associazione Centro Studi Opera Don Calabria di Termini Imerese, Il Centesimo di Caltanissetta, la Banca Toniolo di San Cataldo, la FIGC, la UISP il Panathlon, il Rotaract, il Rotary, il Garden Service, Tentazioni e Sapori e l’Associazione culturale Convivium che hanno contribuito alla realizzazione del torneo.

Un ringraziamento particolare va alla Dott.ssa Spadaro Lisandra educatrice del Centro Diurno per la dedizione e la competenza nell’organizzare l’intera manifestazione. Ne dà notizia il dott. Vincenzo Indorato,responsabile dell'area educativa dell'Ipm di Caltanissetta.



