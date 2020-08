Politica 287

Il sondaggio: in un anno crolla la Lega, la Meloni raddoppia. Stabili Pd e M5S

La Lega di Salvini ha perso oltre 11 punti, passando dal 37% del luglio 2019 al 25,4% odierno

03 Agosto 2020 10:50

Se si votasse oggi per la Camera, la Lega sarebbe con il 25,4% primo partito, seguita dal Pd al 21%; il Movimento 5 Stelle otterrebbe il 16%, con Fratelli d’Italia al 15%: è la fotografia che emerge dal Barometro Politico di luglio dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Distanziati appaiono Forza Italia al 6,5%, la Sinistra di LeU al 3,4, Italia Viva al 3,2 e Azione al 2,5%.Il trend Demopolis disegna l’evoluzione del consenso negli ultimi 12 mesi: in un anno la Lega di Salvini ha perso oltre 11 punti, passando dal 37% del luglio 2019 al 25,4% odierno. Restano nel complesso stabili, con alcune oscillazioni, Partito democratico e M5S; cresce, anzi è più che raddoppiato, dal 6,4 al 15%, il consenso per Fratelli d’Italia. (Adnkronos)



