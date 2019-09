Eventi 148

"Il sistema Montante", Petrotto presenta al teatro Rosso di San Secondo a Caltanissetta il suo saggio

La presentazione è in programma per il 26 settembre alle 18,30. Interverranno oltre all'autore, l'avvocato Candura, il giornalista Casagni e l'imprenditore Tornatore

Redazione

19 Settembre 2019 22:03

Il 26 settembre alle 18.30 presso il Teatro Rosso di San Secondo a Caltanissetta, Salvatore Petrotto presenterà il suo saggio Il Sistema Montante affiancato dall'avvocato Stefano Catuara, dal giornalista Gianpiero Casagni e dall'imprenditore Pasquale Carlo Tornatore. Petrotto ricostruisce con dovizia di particolari, e con ricchezza di documentazione, gli anni oscuri dell’economia siciliana che coincidono con i migliori anni di Antonello Montante che, da sconosciuto, diventa l’uomo più potente di Sicilia come presidente di Sicindustria. La relazione della Commissione Regionale d’inchiesta non definisce “Terzo livello mafioso”, ma “Sistema Montante” (dall’ex presidente di Sicindustria oggi agli arresti per mafia), quello che negli ultimi anni ha dominato la Sicilia.





