Attualita 325

Il sindaco Roberto Gambino in visita nelle scuole per l'inizio dell'anno scolastico. "Nostro dovere assicurare i servizi per garantire diritti"

La visita è stata preceduta oggi da una lettera del sindaco a tutte le scuole di ogni ordine e grado

Redazione

11 Settembre 2019 14:52

Un giro di visite in tutti gli istituti comprensivi della città per salutare l'inizio dell'anno scolastico insieme a studenti, docenti, dirigenti, personale scolastico e famiglie. Giovedì 12 settembre, data d'inizio delle lezioni nella maggior parte degli istituti nisseni, il sindaco Roberto Gambino visiterà le scuole del capoluogo di competenza del Comune per portare il saluto dell'amministrazione. Si tratta dei cinque istituti comprensivi Antonino Caponnetto, Don Milani, Lombardo Radice, Martin Luther King, Vittorio Veneto e del circolo didattico Leonardo Sciascia. La visita è stata preceduta oggi da una lettera del sindaco a tutte le scuole di ogni ordine e grado. “Studiare è un diritto e un dovere ma anche una fortuna: quella di poter accedere alla cultura. Nelle aule si genera un patrimonio di creatività, conoscenza e competenza che accompagnerà ragazze e ragazzi per l'intera vita”, ha scritto il sindaco nel suo messaggio.“Le politiche del Comune di Caltanissetta per la Scuola sono prioritarie per la nostra amministrazione affinché s'incrementi il benessere degli studenti, dei docenti e di tutto il personale – aggiunge il primo cittadino -. Il nostro dovere è quello di implementare e incrementare i servizi che vengono garantiti nella nostra città: gli asili nido, il trasporto e l'assistenza in classe degli alunni disabili, le mense scolastiche, la manutenzione degli edifici, le azioni contro la dispersione scolastica, la sicurezza degli alunni e un'ampia progettualità per l'adeguamento antisismico delle scuole. Erogare questi servizi vuol dire garantire diritti. Le porte del Comune sono aperte alle scuole per realizzare insieme occasioni di crescita”. Ad accompagnare il sindaco nel suo giro di saluto ci saranno l'assessore Marcella Natale con delega alla Scuola e il dirigente del settore, Giuseppe Intilla.



Un giro di visite in tutti gli istituti comprensivi della città per salutare l'inizio dell'anno scolastico insieme a studenti, docenti, dirigenti, personale scolastico e famiglie. Giovedì 12 settembre, data d'inizio delle lezioni nella maggior parte degli istituti nisseni, il sindaco Roberto Gambino visiterà le scuole del capoluogo di competenza del Comune per portare il saluto dell'amministrazione. Si tratta dei cinque istituti comprensivi Antonino Caponnetto, Don Milani, Lombardo Radice, Martin Luther King, Vittorio Veneto e del circolo didattico Leonardo Sciascia. La visita è stata preceduta oggi da una lettera del sindaco a tutte le scuole di ogni ordine e grado. “Studiare è un diritto e un dovere ma anche una fortuna: quella di poter accedere alla cultura. Nelle aule si genera un patrimonio di creatività, conoscenza e competenza che accompagnerà ragazze e ragazzi per l'intera vita”, ha scritto il sindaco nel suo messaggio.“Le politiche del Comune di Caltanissetta per la Scuola sono prioritarie per la nostra amministrazione affinché s'incrementi il benessere degli studenti, dei docenti e di tutto il personale – aggiunge il primo cittadino -. Il nostro dovere è quello di implementare e incrementare i servizi che vengono garantiti nella nostra città: gli asili nido, il trasporto e l'assistenza in classe degli alunni disabili, le mense scolastiche, la manutenzione degli edifici, le azioni contro la dispersione scolastica, la sicurezza degli alunni e un'ampia progettualità per l'adeguamento antisismico delle scuole. Erogare questi servizi vuol dire garantire diritti. Le porte del Comune sono aperte alle scuole per realizzare insieme occasioni di crescita”. Ad accompagnare il sindaco nel suo giro di saluto ci saranno l'assessore Marcella Natale con delega alla Scuola e il dirigente del settore, Giuseppe Intilla.



News Successiva Lezioni di biomedica al liceo classico "R. Settimo" di Caltanissetta: si tratta un progetto triennale

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews