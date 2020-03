Cronaca 17886

Il sindaco Gambino e una parente del paziente positivo al coronavirus chiariscono: "Si tratta del titolare della bancarella a San Cataldo"

La persona positiva al coronavirus è un componente della famiglia Messineo e precisamente titolare della bancarella di frutta e verdura di San Cataldo

Rita Cinardi

18 Marzo 2020 12:14

La bancarella di frutta e verdura il cui titolare è risultato positivo al coronavirus si trova a San Cataldo e non a Caltanissetta come, in un primo tempo è stato diffuso, mediante un audio destinato ad una chat privata dal sindaco Roberto Gambino. Lo stesso primo cittadino ha tenuto a precisare che la bancarella di frutta e verdura di Santa Lucia, appartenente al signor Massimiliano Guttilla, nulla ha a che vedere con la vicenda. La persona positiva al coronavirus è un componente della famiglia Messineo e precisamente titolare della bancarella di frutta e verdura di San Cataldo. Il sindaco Roberto Gambino comunque invita la popolazione nissena a non abbassare la guardia. Su un gruppo whatsapp è intervenuta anche la moglie di uno dei titolari delle bancarelle di frutta e verdura della famiglia Messineo. "Si tratta di mio cognato che ha la bancarella di frutta e verdura a San Cataldo - specifica la donna, che rassicura - sta bene e respira tranquillamente. Ora stanno controllando tutti coloro che hanno avuto un contatto con lui. Avete ragione, come noi tutti siamo preoccupati. Vi prego - chiede rispetto infine - ora come ora di non diffondere notizie non veritiere e di non parlare a vanvera".

La bancarella di frutta e verdura il cui titolare è risultato positivo al coronavirus si trova a San Cataldo e non a Caltanissetta come, in un primo tempo è stato diffuso, mediante un audio destinato ad una chat privata dal sindaco Roberto Gambino. Lo stesso primo cittadino ha tenuto a precisare che la bancarella di frutta e verdura di Santa Lucia, appartenente al signor Massimiliano Guttilla, nulla ha a che vedere con la vicenda. La persona positiva al coronavirus è un componente della famiglia Messineo e precisamente titolare della bancarella di frutta e verdura di San Cataldo. Il sindaco Roberto Gambino comunque invita la popolazione nissena a non abbassare la guardia. Su un gruppo whatsapp è intervenuta anche la moglie di uno dei titolari delle bancarelle di frutta e verdura della famiglia Messineo. "Si tratta di mio cognato che ha la bancarella di frutta e verdura a San Cataldo - specifica la donna, che rassicura - sta bene e respira tranquillamente. Ora stanno controllando tutti coloro che hanno avuto un contatto con lui. Avete ragione, come noi tutti siamo preoccupati. Vi prego - chiede rispetto infine - ora come ora di non diffondere notizie non veritiere e di non parlare a vanvera".

Coronavirus, bollettino Regione Sicilia: 282 i positivi (45 più di ieri), 12 i guariti

News Successiva Positivo al coronavirus titolare bancarella di frutta e verdura a San Cataldo: Asp comincia a mappare eventuali contatti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare