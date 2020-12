Cronaca 663

Il sindaco Gambino: "Caltanissetta primo comune a immettere in servizio lavoratori con reddito di cittadinanza"

L’appuntamento per vedere il primo cantiere aperto e gli operai a lavoro è domani alle dieci in viale Regina Margherita

20 Dicembre 2020 18:15

Lunedì Caltanissetta sarà il primo comune capoluogo di provincia in Sicilia ad avviare l’immissione in servizio dei primi lavoratori con il reddito di cittadinanza. E’ stato costruito dal team di esperti dei servizi sociali un catalogo di 10 progetti di utilità collettiva che sono stati inseriti nella piattaforma informatica del ministero. I temi dei PUC riguardano l'ambiente, la manutenzione, la custodia di impianti sportivi e ville comunali, ecc. L'equipe ha individuato i primi 200 soggetti da inserire, 100 a Caltanissetta e gli altri nei comuni del distretto socio sanitario. L’appuntamento per vedere il primo cantiere aperto e gli operai a lavoro è domani alle dieci in viale Regina Margherita angolo via Chiarandà.

