Cronaca 5148

Il sindaco Gambino ai nisseni in arrivo dalla Lombardia: "Rispettate autoisolamento e state lontani dai nonni e da chi ha patologie"

Il primo cittadino si appella al senso di responsabilità dei cittadini nisseni per contenere il diffondersi dell'epidemia

Rita Cinardi

08 Marzo 2020 20:11

Previsto in serata l'arrivo di pullman dalla Lombardia così come ci è stato segnalato da diversi nisseni. "So che in queste ore stanno rientrando moltissime persone, in particolare studenti, dalle zone della Lombardia, che ieri è stata chiusa con decreto del Governo. Questi cittadini - ha detto il sindaco Roberto Gambino che ha appena preso parte in Prefettura a una riunione per fronteggiare l'emergenza - prima di tutto devono avvertire il medico di famiglia del loro arrivo e, ai sensi dell'ordinanza del governatore Musumeci, devono mettersi in autoisolamento, così come dovranno fare i familiari, per 14 giorni. Il mio invito è quello di stare lontani dai nonni e dalle persone in famiglia che hanno delle malattie perché sono le persone più fragili ed esposte. Mi appello alla responsabilità di ognuno di voi e raccomando a tutti di mantenere un altissimo senso civico perché solo così possiamo evitare il diffondersi del coronavirus".

Previsto in serata l'arrivo di pullman dalla Lombardia così come ci è stato segnalato da diversi nisseni. "So che in queste ore stanno rientrando moltissime persone, in particolare studenti, dalle zone della Lombardia, che ieri è stata chiusa con decreto del Governo. Questi cittadini - ha detto il sindaco Roberto Gambino che ha appena preso parte in Prefettura a una riunione per fronteggiare l'emergenza - prima di tutto devono avvertire il medico di famiglia del loro arrivo e, ai sensi dell'ordinanza del governatore Musumeci, devono mettersi in autoisolamento, così come dovranno fare i familiari, per 14 giorni. Il mio invito è quello di stare lontani dai nonni e dalle persone in famiglia che hanno delle malattie perché sono le persone più fragili ed esposte. Mi appello alla responsabilità di ognuno di voi e raccomando a tutti di mantenere un altissimo senso civico perché solo così possiamo evitare il diffondersi del coronavirus".

News Successiva Coronavirus, nuova ordinanza di Musumeci: chiusura anche per piscine, palestre e centri benessere

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare