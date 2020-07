Politica 233

Pd, il sindaco di Montedoro Bufalino sarà nominato vice segretario: lo ha annunciato Barbagallo

Bufalino è nel Partito Democratico sin dalla sua fondazione ed è espressione dell’area di sinistra, vicina all’ex ministro Orlando e al ministro per il Sud Provenzano

Redazione

18 Luglio 2020 16:06

In occasione dell’assemblea regionale del Partito Democratico, svoltasi nel suggestivo teatro greco di Morgantina, il neo segretario regionale Antony Barbagallo ha annunciato che il suo vice nella guida del partito in Sicilia sarà il sindaco di Montedoro Renzo Bufalino. Bufalino è nel Partito Democratico sin dalla sua fondazione ed è espressione dell’area di sinistra, vicina all’ex ministro Andrea Orlando e al ministro per il sud Giuseppe Provenzano. «Sono molto lusingato dalla scelta compiuta dal segretario Barbagallo e lo ringrazio per la fiducia accordatami. Svolgere il ruolo di vicesegretario del Partito Democratico - afferma Bufalino - sarà un compito arduo, soprattutto in questo tempo così complicato e travagliato. Sarò al fianco del nuovo segretario non solo da militante, da tesserato, da dirigente, ma soprattutto da sindaco, visto che in questi anni abbiamo lasciato da soli i nostri amministratori locali. Durante l’emergenza sanitaria i sindaci non hanno ceduto un millimetro di fronte al virus. È tempo, pertanto, di riannodare le fila con i nostri primi cittadini e mi auguro che la mia presenza possa servire anche a questo.»

