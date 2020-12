Politica 179

Il sindaco di Gela lunedì incontrerà in videoconferenza Provenzano: si discuterà di sviluppo del territorio

Il primo cittadino si è confrontato con il presidente del consiglio comunale Sammito e i capigruppo consiliari

03 Dicembre 2020

Il Sindaco Lucio Greco ha da poco concluso un incontro con il Presidente del Consiglio Comunale, Totò Sammito, e tutti i capigruppo consiliari per parlare dell'importante momento di confronto al quale prenderà parte lunedì alle 15.30 in videoconferenza con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano, su invito di Sua Eccellenza il Prefetto Cosima Di Stani,Nel corso del tavolo istituzionale si parlerà di aggiornamento della strategia nazionale delle aree interne e della nuova programmazione europea 2021-2027 per lo sviluppo del territorio. “Ho voluto subito informare tutti di questo appuntamento per arrivare con richieste precise e puntuali, perchè sarà un'occasione di confronto da sfruttare al massimo per il bene e il futuro della nostra città e del nostro territorio” ha commentato il Sindaco.



