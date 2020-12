Salute 443

Il senologo Di Martino alla guida della Breast Unit dell'ospedale di Gela: la nomina arriva dall'Asp di Caltanissetta

"E' il medico - ha detto il sindaco Greco - che ogni donna vorrebbe avere accanto quando si trova a dover affrontare la diagnosi infausta di un carcinoma mammario"

Redazione

07 Dicembre 2020 20:02

Il Sindaco Lucio Greco e l'assessore alla Salute Nadia Gnoffo hanno il piacere di congratularsi pubblicamente con il dr. Giuseppe Di Martino. Sarà lui, a partire da gennaio e per almeno 5 anni, a guidare quella “Breast unit” all’ospedale “Vittorio Emanuele che lui stesso ha contribuito a creare e che, in pochi anni, è diventata un fiore all'occhiello della sanità pubblica locale.“Il dottor Giuseppe Di Martino – scrive il Sindaco - è uno specialista che tutti ci invidiano, è il medico che ogni donna vorrebbe avere accanto quando si trova a dover affrontare la diagnosi infausta di un carcinoma mammario, e la squadra di professionisti giovani e talentuosi che è riuscito a creare intorno a sè non è da meno, in ultimo la dr.ssa Valentina Territo, recentemente insignita del premio Laudato Medico. Complimenti all'ASP per la meritocratica scelta fatta. Il senologo Di Martino è medico autorevole e preparato, ma anche molto attento all'approccio con le proprie pazienti, delicato e attento. L'amministrazione comunale, pertanto, che ha seguito da vicino tutto l'iter della Breast Unit, esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto e gli augura buon lavoro”.

“Da donna – aggiunge l'assessore Gnoffo – penso che il solo fatto di andare in ospedale e sapere di trovare un'equipe preparata sia motivo di serenità in un momento in cui, a seguito della scoperta di un tumore al seno, ogni cosa sembra andare in pezzi. Curarsi non significa solo subire un intervento chirurgico o sottoporsi ad un ciclo di chemioterapia, significa fare un percorso lungo e difficile mentalmente ed emotivamente, e sapere di potersi affidare completamente al dr. Di Martino può fare la differenza da subito. Mi piace pensare che questo sia soltanto il primo passo nell'ottica di un rilancio complessivo del nostro ospedale, che, l'ho sempre detto, può vantare tante vere eccellenze. Per il Vittorio Emanuele c'è sicuramente ancora molto da fare, ma posso assicurare che mi impegnerò e mi spenderò, insieme a tutta la squadra amministrativa, per un ospedale efficiente, moderno e all'avanguardia”.



