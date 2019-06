Politica 416

Il senatore Faraone visita il centro di Pian del Lago e scrive al Ministro dell'Interno: "Quali iniziative per riqualificarlo?"

Diverse le proposte avanzate dal senatore del Partito Democratico dopo la visita al centro

Redazione

13 Giugno 2019 08:56

Facendo seguito alla visita ispettiva ai Centri Governativi di Pian del Lago a Caltanissetta ed all'incontro con gli operatori della struttura, realizzati nelle scorse settimane insieme ai dirigenti del PD nisseno, il Senatore Davide Faraone ha presentato una interrogazione a risposta scritta al Ministro dell'Interno, per conoscere quali iniziative intenda assumere il Governo, finalizzate a miglioramenti e riqualificazioni funzionali, anche di carattere strutturale, al fine di garantire i livelli occupazionali e migliorare la qualità dell'accoglienza ai migranti e la sicurezza dei lavoratori e degli operatori di polizia, accogliendo le proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali alla Prefettura di Caltanissetta. Di seguito il testo dell'interrogazione.



"Al Ministro dell'interno. -

Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

Il centro governativo di Pian del Lago, a Caltanissetta, è l'unico in Italia dove coesistono all'interno della stessa struttura, realizzata nel 1998 dopo l'approvazione della legge "Turco-Napolitano", tre diversi centri che accolgono e assistono gli immigrati irregolari: il centro di accoglienza (CDA) che dispone di 360 posti, il centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) che ha una capienza di 96 posti ed il centro permanente per i rimpatri maschile (CPR), anch'esso di 96 posti, che ha preso il posto del CIE;



Nel corso di una visita, accompagnato dagli operatori del centro, e da rappresentanti della Questura e della Prefettura di Caltanissetta, l'interrogante ha avuto la possibilità di valutare l'opportunità di realizzare interventi di tipo strutturale, finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita degli ospiti del centro, e di conseguenza a garantire adeguate condizioni di sicurezza ai lavoratori ed agli operatori delle forze di polizia;



Considerato che in tal senso è stata già prospettata dalle organizzazioni sindacali alla Prefettura di Caltanissetta l'opportunità di riconvertire alcune delle strutture esistenti, tra cui quelle attualmente destinate a CDI, con l'obiettivo di adibirle a CPR femminile con una capienza di 96 posti (pari a quello maschile), e di creare una struttura di accoglienza e sostegno alle madri migranti con minori,



Si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative finalizzate a miglioramenti e riqualificazioni funzionali, anche di carattere strutturale, nei centri governativi di Pian del Lago, al fine di garantire i livelli occupazionali e migliorare la qualità dell'accoglienza ai migranti e la sicurezza dei lavoratori e degli operatori di polizia, accogliendo le proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali alla Prefettura di Caltanissetta".







