Il sancataldese Marco Valenza vola a Praga per il Campionato Europeo di Karate Kyokushinkai

Marco, 15 anni, è stato selezionato dal Sensei Aldo Raimondi. Circa 500 i partecipanti. Dall'Italia saranno 5, uno per ogni categoria

21 Giugno 2019 10:14

Il sancataldese Marco Valenza parteciperà al Campionato Europeo di Karate Kyokushinkai (EKO-European Karate Championship) per cadetti, juniores e under 21 (nati nel 1999-2001-2002 e nel 2003-2004) che si svolgerà a Praga nella Repubblica Ceca dal 27 al 29 giugno prossimi. Organizzata dalla più grande federazione al mondo di Shinkyokushinkai, 105 Paesi affiliati. Negli ultimi anni, infatti, visto il numero crescente di iscritti, è nata l'esigenza di dedicare più campionati solo ai juniores. Marco, 15 anni, selezionato dal Sensei Aldo Raimondi, gareggerà nei Kumite (combattimento della durata di 1 minuto e mezzo) venerdì 28 giugno nella categoria cadetti nati nel 2003-2004 - sottocategoria uomini 50-55 kg.

“Riesce bene, - ha detto Aldo Raimondi - ha avuto buoni piazzamenti nelle ultime gare. Ci aspettiamo semplicemente che faccia bene, perchè è una prima esperienza fuori dall’Italia. Troverà una realtà diversa e sarà un impatto forte”

“Un po’ di paura perché è la mia prima gara veramente importante - ha detto Marco Valenza - farò di tutto per vincere, ma voglio divertirmi” - ha concluso il giovane karateka salito già più volte sul podio, ottenendo tra l'altro un primo posto nei kumite al campionato nazionale dell’aprile 2018.





