Il ruolo della scuola e del terzo settore nei processi di sviluppo: a Gela un seminario con esperienze progettuali a confronto

Il seminario si terrà giovedì 14 novembre alle 10 presso l'istituto Primo Comprensivo. Introdurrà i lavori il dirigente scolastico Rosalba Marchisciana

10 Novembre 2019 12:46

Condividere le esperienze positive per costruire interventi innovativi nella lotta alla povertà educativa e alla dispersione scolastica. Rafforzare il ruolo delle reti sociali nella costruzione delle politiche di sviluppo del territorio. Sono questi gli elementi al centro del seminario in programma giovedì 14 novembre alle ore 10.00 presso l’Istituto Primo Comprensivo di Gela.Il seminario si inserisce all’interno di “Tutti Insieme per Gioco”, progetto sostenuto dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e vedrà la partecipazione del Prof. Walter Moro, ricercatore e formatore, referente del progetto "Oltre i confini. Un modello di scuola aperta al Territorio”. Introdurrà i lavori Rosalba Marchisciana, dirigente scolastico del Primo Comprensivo. Interverranno il Sindaco di Gela Lucio Greco, l’Assessore ai Servizi Sociali Nadia Gnoffo e la coordinatrice del progetto Luciana Carfì.

Il progetto nazionale "Oltre i confini. Un modello di scuola aperta al Territorio” è anch’esso sostenuto da Con i Bambini nell’ambito del bando Adolescenza e coinvolge 45 scuole di 9 regioni, la Facoltà di Economia dell’Università di Milano e oltre 20 soggetti del Terzo Settore impegnati nella costruzione di reti territoriali che hanno l’obiettivo di sensibilizzare al fenomeno dell’abbandono scolastico e favorire la crescita inclusiva dei giovani adolescenti portatori di criticità. Le ricerche indicano che a lasciare gli studi prima del tempo sono spesso i giovani più svantaggiati, sia dal punto di vista economico che da quello sociale. Un meccanismo molto pericoloso perché aggrava le disuguaglianze già esistenti. Un fenomeno molto diffuso al Sud ma anche in alcune aree del Nord Italia. Ecco perché, confrontarsi sulle strategie di intervento adottate da altri e sulle metodologie di lavoro utilizzate diventa un momento formativo importante per docenti ed operatori sociali impegnati nel territorio. Un momento di crescita per la scuola ed il terzo settore chiamate ad assumere un ruolo importante nella elaborazione delle politiche di sviluppo del territorio.





