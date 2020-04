Attualita 324

Il Rotary distribuisce 12mila mascherine alla Croce Rossa. Donazioni anche alla sede di Caltanissetta

Un grande gesto di solidarietà nei confronti dei volontari della Croce Rossa che ogni giorno sono accanto a chi soffre

Redazione

19 Aprile 2020 16:09

La vicinanza del Rotary Distretto 2110 diretto da governatore Valerio Cimino non fa mancare il suo supporto ai volontari della Croce Rossa Italiana dell’intera regione Sicilia. Grazie ad una donazione al Comitato CRI di Caltanissetta il governatore ha inteso dividere 12.000 mascherine chirurgiche certificate per tutti i comitati della Croce Rossa siciliana che espletano attività di assistenza sanitaria ed attività sociali in questo periodo di estrema emergenza a causa del COVID 19;Un grande gesto di solidarietà nei confronti dei volontari della Croce Rossa che ogni giorno sono accanto a chi soffre, soprattutto nei momenti più difficili, sulle ambulanze o con i medici a svolgere i tamponi a domicilio o con le Unità Speciali di Continuità Assistenziale. Ringrazio nuovamente Valerio Cimino governatore del Rotary Distretto 2110 – dichiara Nicolò Piave Presidente della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta - per il gesto e soprattutto per l’opportunità che ha dato ai volontari di poter continuare ad operare in sicurezza e poter aiutare ancora di più i nostri cittadini. La generosità del Governatore è stata per l’ennesima volta immensa, e questa volta ha pensato non solo ai comitati del territorio della provincia di Caltanissetta ma a tutti i comitati della Sicilia. I presidi saranno smistati dal Comitato Regionale CRI Sicilia a tutti i comitati della Sicilia.

Nella foto il Governatore del Rotary 2110 Valerio Cimino con il Presidente della Croce Rossa di Caltanissetta Nicolò Piave, ed alcuni membri del Rotary di Caltanissetta che hanno partecipato alla cerimonia di consegna presso la sede CRI di Caltanissetta.





La vicinanza del Rotary Distretto 2110 diretto da governatore Valerio Cimino non fa mancare il suo supporto ai volontari della Croce Rossa Italiana dell’intera regione Sicilia. Grazie ad una donazione al Comitato CRI di Caltanissetta il governatore ha inteso dividere 12.000 mascherine chirurgiche certificate per tutti i comitati della Croce Rossa siciliana che espletano attività di assistenza sanitaria ed attività sociali in questo periodo di estrema emergenza a causa del COVID 19;Un grande gesto di solidarietà nei confronti dei volontari della Croce Rossa che ogni giorno sono accanto a chi soffre, soprattutto nei momenti più difficili, sulle ambulanze o con i medici a svolgere i tamponi a domicilio o con le Unità Speciali di Continuità Assistenziale. Ringrazio nuovamente Valerio Cimino governatore del Rotary Distretto 2110 – dichiara Nicolò Piave Presidente della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta - per il gesto e soprattutto per l’opportunità che ha dato ai volontari di poter continuare ad operare in sicurezza e poter aiutare ancora di più i nostri cittadini. La generosità del Governatore è stata per l’ennesima volta immensa, e questa volta ha pensato non solo ai comitati del territorio della provincia di Caltanissetta ma a tutti i comitati della Sicilia. I presidi saranno smistati dal Comitato Regionale CRI Sicilia a tutti i comitati della Sicilia.

Nella foto il Governatore del Rotary 2110 Valerio Cimino con il Presidente della Croce Rossa di Caltanissetta Nicolò Piave, ed alcuni membri del Rotary di Caltanissetta che hanno partecipato alla cerimonia di consegna presso la sede CRI di Caltanissetta.





Coop dona 250 euro alla Croce Rossa di Caltanissetta: "Piccoli gesti che fanno grandi le persone"

News Successiva Coronavirus. L'avvocato Antonio Campione: "In Sicilia è possibile ripartire prima che in altre Regioni. Abbiamo il dovere di essere ottimisti"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare