Il Rotary di Sicilia e Malta dona 54mila mascherine: c'è anche il club di Caltanissetta

I dispositivi di sicurezza sono stati donati a diversi ospedali, strutture sanitarie pubbliche e private, forze dell'ordine, case famiglia e di ospitalità

Redazione

15 Aprile 2020 09:39

Il Rotary di Sicilia e Malta dona 50.000 mascherine chirurgiche e oltre 4.000 mascherine FFP2 a diversi ospedali, strutture sanitarie pubbliche e private, forze dell’ordine, case famiglia e di ospitalità, nonché a diversi enti come la Croce Rossa Italiana, il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, l’Associazione rotariana “Francesca Morvillo” che assiste i senzatetto a Palermo. Rilevante l’impegno economico, a causa del costo che hanno raggiunto questi presidi, coperto dal Distretto 2110 Sicilia e Malta, di cui è Governatore Valerio Cimino, e dai 31 Club siciliani che partecipano all’iniziativa. Il Distretto ha utilizzato i contatti internazionali del Rotary per riuscire ad acquistare le mascherine nonostante le enormi difficoltà a reperirle sul mercato internazionale. “Il Rotary – afferma il Governatore distrettuale Valerio Cimino – ha messo in campo in questa situazione emergenziale le professionalità e le energie dei propri soci: ha istituito un call center di supporto medico, donato dispositivi di protezione ai sanitari, apparecchiature (tra cui ventilatori polmonari, monitor multi parametrici, ed altro) agli ospedali impegnati nell’emergenza. Parallelamente si è impegnato a sostegno delle persone in difficoltà attraverso la donazione di generi alimentari e buoni spesa”. Ad oggi l’impegno economico dei rotariani per l’emergenza sfiora i 200 mila euro messi a disposizione attraverso la condivisione di fondi propri e alle donazioni pervenute da privati grazie a un’iniziativa di crowdfunding attivata dal Governatore attraverso la piattaforma GoFundMe. La raccolta fondi continua per sostenere le prossime iniziative sanitarie e umanitarie del Rotary contro il Covid 19. E’ possibile donare collegandosi al sito https://www.gofundme.com/f/rotary-d2110-per-emergenza-covid. I numerosi interventi del Rotary sono elencati nel sito www.rotary2110.it. Alla donazione delle mascherine hanno partecipato i Rotary Club Acicastello, Aetna Nord Ovest Bronte, Agrigento, Palermo Baia dei Fenici, Barcellona Pozzo di Gotto, Bivona, Caltagirone, Caltanissetta, Canicattì, Catania, Catania Bellini, Catania Ovest, Enna, Giarre, Grammichele, Licata, Lipari, Marsala Lilibeo, Mazara, Menfi, Milazzo, Modica, Palermo, Palermo Monreale, Palermo Nord, Patti, Pozzallo, Ribera, Sciacca, Trapani, Valle del Salso e Vittoria.

