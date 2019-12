Eventi 324

Il ritorno di Emma Dante a Caltanissetta con Extra Moenia, un frenetico mosaico di scene di vita quotidiana sui ritmi della tarantella

La regista palermitana porta al teatro comunale nisseno, dove è esposta la scultura "La Minotaura"dell'artista nisseno Carlo Silliti, lo spettacolo che vede in scena gli allievi della "Scuola dei mestieri dello spettacolo" del Teatro Biondo di Palermo da lei diretta

13 Dicembre 2019 19:33

I momenti di una giornata qualunque, un frenetico mosaico che restituisce lo stile e l’originalità di un teatro gestuale e allegorico, che supera i generi e gli schemi convenzionali.

Sabato 14 dicembre alle ore 21 al Teatro Regina Margherita un gradito ritorno, quello della regista palermitana Emma Dante che, dopo alcuni anni d'assenza, torna a Caltanissetta per la stagione organizzata dall'Amministrazione comunale con lo spettacolo “Extra Moenia” che vede in scena gli allievi della “Scuola dei mestieri dello spettacolo” del Teatro Biondo di Palermo da lei diretta.

“Extra Moenia”, realizzato con la collaborazione di Sandro Maria Campagna e Carmine Maringola, vede in scena i giovani interpreti Giulia Bellanca, Costantino Buttitta, Martina Caracappa, Chiara Chiurazzi, Martina Consolo, Danilo De Luca, Adriano Di Carlo, Valentina Gheza, Cristian Greco, Federica Greco, Paola Gullo, Giuseppe Lino, Beatrice Raccanello, Francesco Raffaele, Valter Sarzi Sartori, Calogero Scalici, Maria Sgro, Gianluca Spaziani, Nancy Trabona, impegnati a vivere i momenti di una giornata qualunque: ci si sveglia, ci si prepara e si esce di casa per affrontare il mondo. Le relazioni, gli incontri, gli scontri, il lavoro, le frustrazioni, la competizione, le soddisfazioni e i fallimenti sono alcuni dei tasselli che formano il frenetico mosaico delle giornate. In un crescendo che ha i ritmi della tarantella, i giovani attori si ritrovano alla fine della giornata stressati e frustrati. La performance è anche un modo per gettare la maschera e spogliarsi di quegli abiti che obbligano a ricoprire un ruolo sociale, per danzare liberandosi da ogni fardello, in un rituale condiviso, liberatorio e potente.Nel foyer del Teatro Regina Margherita è attualmente esposta un'opera dello scultore nisseno Carlo Sillitti, artista noto per le sue opere monumentali apprezzate tanto nel territorio nazionale quanto, e soprattutto, all'estero (alcune sue opere si trovano attualmente in Canada, New York, Parigi e Antigua, solo per citarne alcune). Si tratta de “La Minotaura”, un'opera intimista ancora incompiuta (sarà terminata con buona probabilità entro la primavera) realizzata in fili d'acciaio legato, che rappresenta il labirinto nella mente delle donne. Per la realizzazione de “La Minotaura” l'artista - che da oltre due anni porta avanti una rassegna culturale nel suo atelier dove ogni ultimo venerdì del mese offre al pubblico la possibilità di fruire della bellezza – si è ispirato alla moglie, in particolare al suo rapporto coniugale, ma vuole essere un omaggio universale per tutte le donne.

Lo spettacolo “Extra Moenia” è il primo spettacolo dell'abbonamento “Quattro perle”, una selezione di 4 spettacoli particolarmente adatti anche ad un pubblico di adolescenti e studenti universitari, proposti ad un prezzo particolarmente accessibile, con l'intento di avvicinare i giovani a teatro.

Palermitana classe 1967, Emma Dante esplora il tema della famiglia e dell’emarginazione attraverso una poetica di tensione e follia nella quale non manca una punta di umorismo. Drammaturga e regista, si è diplomata a Roma nel 1990 all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Nel 1999 costituisce a Palermo la compagnia Sud Costa Occidentale con la quale vince il premio Scenario 2001 per il progetto “mPalermu” e il premio Ubu 2002 come novità italiana. Nel 2001 vince il premio Lo Straniero, assegnato da Goffredo Fofi, come giovane regista emergente, nel 2003 il premio Ubu con lo spettacolo “Carnezzeria” come migliore novità italiana e nel 2004 il premio “Gassman” come migliore regista italiana e il premio della critica (Associazione Nazionale Critici del Teatro) per la drammaturgia e la regia. Nel 2005 vince il premio Golden Graal come migliore regista per lo spettacolo “Medea”. Ha pubblicato “Carnezzeria. Trilogia della famiglia siciliana” con una prefazione di Andrea Camilleri (Fazi 2007) e il suo primo romanzo “via Castellana Bandiera” (Rizzoli 2008), vincitrice del premio Vittorini e del Super Vittorini 2009, nel 2013 è diventato anche un film presentato in concorso alla 70 edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (a Elena Cotta la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile) che ha vinto il Premio Soundtrack per la miglior colonna sonora, il Premio Navicella attribuito dalla Rivista del Cinematografo e il Premio Lina Mangiacapre.

Nell’ottobre del 2009 le viene assegnato il premio Sinopoli per la cultura.

Alcuni suoi spettacoli per oltre 10 anni, dal 2000 al 2010, sono stati rappresentati in Italia e all’estero: “mPalermu”, “Carnezzeria”, “Vita mia”, “Mishelle di Sant’Oliva”, “Medea”, “Il festino”, “Cani di bancata”, “Le pulle” e le favole “Le principesse di Emma”.

Dal 2011 gira in Italia e all’estero lo spettacolo “La trilogia degli occhiali”, pubblicato da Rizzoli, costituito da tre capitoli: Acquasanta, Il castello della Zisa e Ballarini. Nell’aprile 2012 debutta a Parigi all’Operà Comique “La muta di Portici” di Auber diretta da Patrick Davin che viene ripresa nel marzo 2013 al teatro Petruzzelli di Bari con la direzione di Alain Guingal. Con “La muta di Portici” vince il premio Abbiati nel 2014.

Nell’ottobre 2012 debutta, al teatro Olimpico di Vicenza, “Verso Medea” tratta da Euripide, con musiche e canti composti ed eseguiti dal vivo dai fratelli Mancuso. Il 18 gennaio 2014 inaugura la stagione del Teatro Massimo di Palermo con “Feuersnot” di Richard Strauss con la direzione di Gabriele Ferro. Nel 2014 riceve l’incarico biennale di direttrice artistica del 67° ciclo di spettacoli classici al teatro Olimpico di Vicenza, nello stesso anno debutta al Teatro Mercadante di Napoli “Le sorelle Macaluso” coprodotto dal Theatre National di Bruxelles e dal Festival d’Avignone all’interno del progetto “Cities on stages”, con cui vince il premio “Le Maschere” come miglior spettacolo dell’anno; e il Premio della critica 2014 e il Premio Ubu per la regia e il Premio Ubu per il miglior spettacolo 2014. Nello stesso anno Emma Dante diventa regista principale al teatro Biondo e direttrice della “Scuola delle arti e dello spettacolo” costituita all’interno del teatro palermitano. Alla fine del primo corso della scuola da lei diretta nasce lo spettacolo “Odissea A/R” che va in tournée nei più importanti teatri d’Italia.

Nel 2014 vince il premio De Sica per il teatro e il Premio Ipazia all’eccellenza femminile. Il 21 gennaio del 2015 inaugura la stagione del teatro Massimo con “Gisela!” Di Hans Werner Henze e, ad un anno esatto, al Teatro dell’Opera di Roma firma la regia di “La Cenerentola” di Rossini diretta da Alejo Perez. Nel 2017 inaugura la stagione del Teatro Massimo con “Macbeth” di Giuseppe Verdi diretto da Gabriele Ferro e un mese dopo debutta al Teatro Strehler “Bestie di scena” coprodotto dal Piccolo Teatro di Milano, Atto Unico/ Compagnia Sud Costa Occidentale, Teatro Biondo di Palermo e Festival d’Avignon. Al Teatro Comunale di Bologna debutta con il dittico: “Voix Humaine” e “Cavalleria Rusticana” diretto da Michele Mariotti, e alla 60° edizione Festival dei Due Mondi Spoleto debutta il suo “La scortecata” coprodotto da Fondazione Festival dei Due Mondi – Atto Unico/Compagnia Sud Costa Occidentale – Teatro Biondo di Palermo. “Eracle” di Euripide con la regia di Emma Dante, nella traduzione di Giorgio Ieranò, il 10 maggio 2018 ha inaugurato il 54° Festival al Teatro Greco di Siracusa.



EXTRA MOENIA

Di e regia Emma Dante

con gli allievi della “Scuola dei mestieri dello spettacolo”

del Teatro Biondo di Palermo diretta da Emma Dante

realizzato con la collaborazione di Sandro Maria Campagna e Carmine Maringola



INFORMAZIONI

Teatro Regina Margherita

Biglietti: da 10 a 6 euro

Botteghino

Aperto da lunedì a venerdì ore 10-13, lunedì e mercoledì anche ore 16- 18

Biglietteria on line www.liveticket.it

On line si può utilizzare il Bonus Cultura: 18app e Carta Docente



CAMPAGNA ABBONAMENTI “4 PERLE”

Al botteghino del teatro oppure on line sul sito www.liveticket.it è in corso la Campagna abbonamenti “Quattro perle”. Un abbonamento “più piccolo” ed economicamente più sostenibile (da 30 a 20 euro), pensato per incentivare i più giovani a venire a teatro, e per il quale sono stati selezionati n. 4 spettacoli della Stagione 2019/2020 particolarmente adatti anche ad un pubblico di adolescenti e studenti universitari. Fanno parte di questo abbonamento: “Extra Moenia” (14 dicembre); “Los 4 Cobres” (9 gennaio); “L'ammazzatore” (31 gennaio); “Il Volo del Gabbiano Jonathan Livingston” (7 maggio).



