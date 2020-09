Salute 1090

Il redazionale. Medico nisseno in pensione aiuta pazienti bisognosi gratuitamente. Perché signori si nasce

Elio Virone, per anni dirigente medico al reparto di Pneumologia del Sant'Elia, si mette a disposizione dei più bisognosi

Rita Cinardi

10 Settembre 2020 09:23

Diceva Luigi Pirandello "È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre". Una frase piena di significato che negli anni mi è capitato di rileggere più volte. E a questa frase ho ripensato quando ieri, scorrendo facebook, ho letto un post di Elio Virone, pneumologo dell'ospedale Sant'Elia, oggi in pensione ma sempre al fianco dei suoi amati pazienti. "Purtroppo - scrive - per motivi di salute ho dovuto lasciare l'ospedale. Se conoscete persone bisognose che posso aiutare con visite specialistiche gratuite fatemelo sapere". Ed ecco perché, mi dico, pur non avendolo mai conosciuto personalmente, da anni continuo a sentir dire dai medici, soprattutto ospedalieri: "Il migliore? Indubbiamente Elio Virone, umanamente e professionalmente". Virone, per anni dirigente medico all'ospedale Sant'Elia, in pensione da qualche mese, era tornato per mettere la sua professionalità a disposizione dell'azienda e dei pazienti. Poi però ha dovuto nuovamente lasciare. Ed ecco che, ai tanti che hanno letto il suo post e si sono preoccupati risponde "Vi ringrazio tutti. Il problema sono le mie emicranie che si sono intensificate nella qualità e quantità delle crisi". Perché signori, è inutile dirlo, si nasce. Rita Cinardi

