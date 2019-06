Cronaca 187

Il prossimo 21 giugno sciopero della Polizia Municipale: diverse adesioni anche a Caltanissetta

Il comando di Polizia Municipale avrà cura di assicurare i servizi con il personale che non aderisce alla giornata di sciopero

Rita Cinardi

19 Giugno 2019 19:03

Il coordinamento provinciale del Csa di Caltanissetta comunica che il 21 giugno alcuni agenti della Polizia Municipale parteciperanno alla giornata di sciopero nazionale della categoria a sostegno delle rivendicazioni finalizzate al miglioramento giuridico ed economico dell'intera categoria. Il comando di Polizia Municipale avrà cura di assicurare i servizi con il personale che non aderisce alla giornata di sciopero. Il personale aderente rimarrà nei locali della Polizia Municipale in sala riunioni in forma assembleare. "Parliamo di 60 mila uomini e donne - ha detto il segretario provinciale del Csa Ettore Cassarino - che svolgono gli stessi compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ma non siamo inquadrati nel comparto sicurezza. Quindi rivendichiamo un contratto che possa equiparare la categoria alle altre forze di polizia esistenti nel territorio nazionale".

