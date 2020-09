Eventi 112

Il professore nisseno Salvatore Amico terzo al premio "Alessio Di Giovanni"

Premiato nel corso di una cerimonia tenutasi nell’aula consiliare del Palazzo Municipale di Raffadali

Redazione

14 Settembre 2020 17:46

Ancora un riconoscimento per il poeta e scrittore professore Salvatore Amico che si è classificato al terzo posto per una lirica in lingua poetica siciliana alla ventitreesima edizione del Premio “Alessio Di Giovanni”, organizzato dall’Accademia Teatrale di Sicilia, presieduta da Tonina Rampello e con direttore artistico Enzo Alessi. Salvatore Amico è stato premiato nel corso di una cerimonia tenutasi nell’aula consiliare del Palazzo Municipale di Raffadali (AG) il 13 settembre 2020. Questo riconoscimento viene ad aggiungersi a tanti altri a livello nazionale e internazionale.





