Il primario di Nefrologia Epifanio Di Natale lascia Gela per raggiungere l'ospedale Cervello. Il bilancio di questi 8 anni

Sotto la sua guida l'ospedale gelese ha raggiunto il quinto posto a livello regionale per le prestazioni a domicilio nei confronti dei pazienti nefrologici

Redazione

02 Ottobre 2019 17:34

Il primario del reparto di Nefrologia dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela lascia per raggiungere l’ospedale Cervello di Palermo e traccia un bilancio degli otto anni di servizio presso il presidio ospedaliero di via Palazzi. Un lungo periodo durante il quale ha “ricostruito” un reparto: quando arrivò a Gela trovò tre medici (ora diventati cinque) e un personale infermieristico esiguo.Attività di programmazione e sanitaria con un unico obiettivo: migliorare lo stato di salute dei pazienti guardando anche alla possibilità del trapianto renale. Per arrivare a questo obiettivo una sessantina di pazienti hanno effettuato la dialisi peritoneale “una tecnica - dice il primario - che ho avviato a Gela nel 2012. I pazienti non vengono in ospedale per la seduta e la possono fare direttamente a casa. In questo modo lo stato di salute migliora”. Ma non è l’unica visto che si è passati anche ad una “filiera” per il paziente nefrologico facendo raggiungere l’ospedale gelese al quinto posto a livello regionale per il numero delle prestazioni a domicilio. Ma si è puntato anche sulla plasmafiltrazione a cascata. Una tecnica utile in particolare “per pazienti affetti da patologie neurologiche - dice Di Natale - ma abbiamo pensato anche a migliorare la vita di pazienti con scompenso cardiaco”.

Microchirurgia anche per il benessere del paziente ed ecografie nefrologica effettuata da Giuseppe Tumino. Forze giovani in reparto a cui lasciare le redini dopo le rassicurazioni giunte dal manager Alessandro Caltagirone. Il reparto dal punto di vista strutturale necessiterebbe di un intervento di ristrutturazione totale. “Ma mi è stato assicurato - ha detto Di Natale - l’acquisto di macchinari di ultima generazione per la cura dei pazienti”. Prima della fine dell’anno si terrà un convegno in città sul rene policistico. Ora a guidare il reparto sono i medici Giusy Costanza, Marcello Di Sano, Erminio Drago, Anna Carola Foraci e Giuseppe Tumino. (Nella foto l'ex primario epifanio di natale con i medici di reparto)



