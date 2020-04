Cronaca 1199

Il presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Caltanissetta: "Massima solidarietà alla farmacia Eufrate"

Nota del presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Caltanissetta Giuliano Marrocco che di seguito pubblichiamo

Redazione

11 Aprile 2020 11:46

Esprimo la massima solidarietà ai Dottori Francesco e Michele Eufrate e a tutto il loro staff, i quali si sono sempre contraddistinti per impegno, serietà e professionalità. Mi preme sottolineare che la Farmacia Eufrate, per la salvaguardia propria e dei propri clienti, effettua il servizio a battenti chiusi, quindi scongiurando eventuali contatti tra personale e clienti, già dal 23 Marzo scorso. Ribadisco ancora una volta, che il farmacista ricoverato per sospetto Covid-19, non presta servizio in farmacia già da più di 14 giorni e tutti gli altri componenti dello staff della farmacia sono perfettamente in salute. Auguro con tutto il cuore una pronta guarigione al collega ricoverato e a tutti noi una felice Pasqua che possa essere realmente di resurrezione sia per Nostro Signore che per tutti noi affinché si possa tornare presto ad una vita normale.

Nel frattempo... RESTATE A CASA!!!

