Il presidente dell'Ars Micciché: "Conte spieghi perché vuole fare morire la Sicilia"

L'intervento di Gianfranco Micciché dopo il nuovo Dpcm. La Sicilia sarà zona arancione

05 Novembre 2020 10:49

Palermo – “Non lo voglio neanche pensare che Lazio e Campania siano state classificate regioni gialle perché dello stesso colore politico della maggioranza che sostiene il governo nazionale. E, quindi, non voglio neanche credere che si tratti di marchette sulla pelle dei siciliani. O c’è stato un palese errore, o qualcuno dovrà spiegarci perché le regioni più colpite dal Covid sono quelle meno colpite dalle decisioni del governo. Conte questa volta venga in tv per spiegarci i veri motivi per cui ha deciso di fare morire la Sicilia”.

Lo dice in una nota il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè.





