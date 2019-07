Cronaca 296

Il premier Conte su Facebook: "Bendare un indagato è reato"

"Riservare quel trattamento a una persona privata della libertà non risponde ai nostri principi e valori giuridici" ha detto il premier

Redazione

29 Luglio 2019 08:41

"Non c'è nessun dubbio che la vittima di questa tragedia sia il nostro Mario. Invito tutti a considerare, tuttavia, che bene ha fatto l'Arma a individuare il responsabile di questo improprio trattamento e a disporre il suo immediato trasferimento". Così il premier Conte commenta la foto dell'indagato bendato. "Riservare quel trattamento a una persona privata della libertà non risponde ai nostri principi e valori giuridici, anzi configura gli estremi di un reato o, forse, di due reati" sottolinea Conte aggiungendo che è "censurabile" la diffusione della foto sui social. "L'Italia è uno Stato di diritto - ha proseguito -. Abbiamo principi e valori consolidati: evitiamo di cavalcare l'onda delle reazioni emotive tenuto anche conto che la nostra legislazione, in caso di omicidio volontario, contempla già l'ergastolo e non consente più sconti di pena". (Ansa)

"Non c'è nessun dubbio che la vittima di questa tragedia sia il nostro Mario. Invito tutti a considerare, tuttavia, che bene ha fatto l'Arma a individuare il responsabile di questo improprio trattamento e a disporre il suo immediato trasferimento". Così il premier Conte commenta la foto dell'indagato bendato. "Riservare quel trattamento a una persona privata della libertà non risponde ai nostri principi e valori giuridici, anzi configura gli estremi di un reato o, forse, di due reati" sottolinea Conte aggiungendo che è "censurabile" la diffusione della foto sui social. "L'Italia è uno Stato di diritto - ha proseguito -. Abbiamo principi e valori consolidati: evitiamo di cavalcare l'onda delle reazioni emotive tenuto anche conto che la nostra legislazione, in caso di omicidio volontario, contempla già l'ergastolo e non consente più sconti di pena". (Ansa)

Fa il bagno a Lido Rossello nonostante il mare in burrasca: salvato dai bagnanti

News Successiva Vigili del fuoco di Caltanissetta impegnati a Feudo San Martino e Lido degli Angeli per due vasti incendi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews