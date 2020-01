Eventi 287

Il prefetto di Caltanissetta incontra l''istituto Nastro Azzurro: ricordate le virtù militari di chi ha combattuto per la Patria

Il Presidente Morselli ha ribadito il costante impegno del Nastro Azzurro per onorare i caduti e decorati , per trasmettere i propri valori alle nuove generazioni e costituire nuove sezioni in Provincia

Redazione

22 Gennaio 2020 10:44

Lunedì 20 Gennaio il Prefetto di Caltanissetta Cosima Di Stani ha ricevuto con cordialità e stima il nuovo Consiglio Direttivo della Federazione Provinciale di Caltanissetta dell’Istituto del Nastro Azzurro che si è insediato dopo le elezioni indette dal Commissario Straordinario Brigadiere Capo (r) dei Carabinieri Calogero Modica medaglia d'argento al Valor Miltare.Il Direttivo è composto dal Presidente Tenente (r) di Artiglieria Giuseppe Morselli, la Vice Presidente Maria Grazia Giammorcaro, il Segretario Salvatore Picone, i Consiglieri Lucia Daino e Marco Antonio Maniscalco.

Nella splendida cornice degli Uffici della Prefettura di Caltanissetta è stata ricordata la storica nascita dell’Istituto del Nastro Azzurro, posto sotto l'egida del Ministero della Difesa, costituito in Roma il 24 febbraio 1923 ed eretto ad Ente Morale con Regio Decreto de1 1928 , con la finalità di mantenere sempre vivo il ricordo degli eroismi compiuti e nobilitare il segno azzurro del valore militare.

Il Prefetto ha ricordato le gesta del nonno, che ha combattuto nei due conflitti mondiali, ha affermato che il valore eroico e le virtù militari italiane dei nostri padri e avi vanno esaltate con orgoglio e sottolineato il valore storico della presenza del Labaro e della Delegazione di Rappresentanza dell’Istituto del Nastro Azzurro nelle varie cerimonie commemorative civili e militari , in quanto il Nastro Azzurro è tra le più importanti e prestigiose Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Il Presidente Morselli ha ribadito il costante impegno del Nastro Azzurro per onorare i Caduti e Decorati , per trasmettere i propri valori alle nuove generazioni e costituire nuove sezioni in Provincia. .

La visita si è conclusa con l’omaggio al Prefetto del Labaretto della Federazione Provinciale del Nastro Azzurro, del periodico Nazionale del Nastro Azzurro, del volumetto Il museo storico del Nastro Azzurro, e del Labaretto della Sezione del Nastro Azzurro di Caltanissetta da parte della Presidente della Sezione nissena.



