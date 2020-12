Eventi 169

Il Pd Caltanissetta promuove la campagna "solidarietà in circolo": doni ai bimbi della Provvidenza

Chiunque volesse donare un gioco nel pieno rispetto delle regole per il contenimento del covid-19 potrà farlo mercoledì pomeriggio

Redazione

22 Dicembre 2020 18:02

Il periodo natalizio é sempre fonte di idee per cercare di regalare un sorriso e qualche ora di spensieratezza a chi lotta già con una vita dura. La Campagna “solidarietá in circolo” del Pd di Caltanissetta fa tappa anche al quartiere provvidenza, per regalare un sorriso ai bimbi del quartiere. Fare bene agli altri é sempre un buon segnale di crescita da trasmettere al prossimo, perché almeno una volta l'anno non è giusto solo ricevere, ma bisogna saper anche dare, soprattutto ai bambini che in questo periodo terribile stanno pagando un prezzo altissimo.Chiunque volesse donare un gioco nel pieno rispetto delle regole per il contenimento del covid-19 potrà farlo mercoledì pomeriggio alle 16 presso il quartiere provvidenza.



Federica Giorgio

Segretario Circolo PD Centro Storico

Annalisa Petitto

Capogruppo PD Consiglio Comunale

Greta Tassone

Circolo Giovani Democratici di Caltanissetta “Adnan Siddique”

Vincenzo Barrile

Segretario Circolo PD San Luca

Giancarlo La Rocca

Segretario Circolo PD Libertà

Carlo Vagginelli

Segretario Circolo PD Faletra



Il periodo natalizio é sempre fonte di idee per cercare di regalare un sorriso e qualche ora di spensieratezza a chi lotta già con una vita dura. La Campagna “solidarietá in circolo” del Pd di Caltanissetta fa tappa anche al quartiere provvidenza, per regalare un sorriso ai bimbi del quartiere. Fare bene agli altri é sempre un buon segnale di crescita da trasmettere al prossimo, perché almeno una volta l'anno non è giusto solo ricevere, ma bisogna saper anche dare, soprattutto ai bambini che in questo periodo terribile stanno pagando un prezzo altissimo.Chiunque volesse donare un gioco nel pieno rispetto delle regole per il contenimento del covid-19 potrà farlo mercoledì pomeriggio alle 16 presso il quartiere provvidenza.



Federica Giorgio

Segretario Circolo PD Centro Storico

Annalisa Petitto

Capogruppo PD Consiglio Comunale

Greta Tassone

Circolo Giovani Democratici di Caltanissetta “Adnan Siddique”

Vincenzo Barrile

Segretario Circolo PD San Luca

Giancarlo La Rocca

Segretario Circolo PD Libertà

Carlo Vagginelli

Segretario Circolo PD Faletra



News Successiva SS 640 Agrigento-Caltanissetta, domani aprirà un nuovo tratto di strada: interverrà anche Cancelleri

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare