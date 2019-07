Attualita 930

Il parrucchiere nisseno Emanuel Greco al grande evento di Dolce e Gabbana

"Un evento ricco di emozioni - ha commentato il giovane - e di soddisfazione personale"

12 Luglio 2019

Dopo l'esperienza alla fashion week di Milano, un'altra strepitosa esperienza si presenta per la parrucchieria Hair Stylist di Caltanissetta.

A partecipare al grande evento di Dolce Gabbana è stato il giovane parrucchiere Emanuel Greco.

"È stato un evento ricco di emozioni e di soddisfazione personale poter far parte di questo splendido Staff.

Lavorare per i grandi stilisti mondiali come Dolce e Gabbana - ha detto Emanuel - mi onora e mi motiva a continuare a crescere sempre di più nel lavoro della mia vita".



