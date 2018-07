Cronaca 323

Il paradosso: Antonello Montante (seppur in cella) resta presidente di Unioncamere

E lui tramite l'avvocato comunica di essersi "autosospeso in attesa che l'Autorità Giudiziaria accerti la sussistenza dei reati, ai quali lo scrivente è comunque estraneo"

Redazione

09 Luglio 2018 17:56

Pur essendo in cella resta in sella. Antnello Montante non è decaduto dalla carica di presidente di Unioncamere Sicilia. La notizia shock - scrive Mario Barresi su La Sicilia - imbarazza i vertici camerali siciliani e nazionali, che provano a disinnescare una "bomba a orologeria" lasciata dall'ex leader di Confindustria, dl 14 maggio in carcere pe corruzione. In effetti, dopo l'arresto, Montante non s'è mai dimesso da nessuna delle cariche che rivestiva. Eppure, dopo le dimissioni di cinque consiglieri lo scorso 30 maggio, è decaduto da presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta, togliendo così le castagne dal fuoco alla Regione che ha commissariato l'ente nominando il magistrato Gioacchino Natoli, da poco in pensione. Già all'epoca si pensò che Montante, non essendo più presidente a Caltanissetta, decadesse automaticamente da presidente della Regione. E invece no. Perché grazie a una modifica dello statuto di Union Camere, disposta lo scorso marzo (poco meno di due mesi prima dell'operazione della Squadra Mobile di Caltanissetta) gli organi regionali eletti, pur perdendo le cariche camerali provinciali, completano il loro mandato senza decadenza. (Mario Barresi, l'articolo completo su La Sicilia del 9 luglio 2018)

