Eventi 97

"Il pallone al fronte", la storia del calcio nissena durante la Seconda Guerra mondiale rivive attraverso le pagine di un libro

A raccontarlo con dovizia di dettagli è l'ingegnere Giovanni Di Salvo, autore del libro appena uscito per la Casa Editrice Bradipolibri

Redazione

28 Maggio 2020 15:34

Nel novembre del 1918, poco più di cento anni fa, si concludeva l'immane tragedia che i libri ricordano come "Prima Guerra Mondiale" o "Grande Guerra". E l'eco ed il dolore non si era ancora affievolito quando, nel 1939, i principali stati mondiali ripiombarono nuovamente nella spirale di sangue e orrore generata da un nuovo conflitto mondiale.Anche il pallone andò al fronte e le sue vicende ed aneddoti si intrecciarono con quelle dei campi di battaglia. Infatti il gioco del calcio rappresentava una fuga dalle atrocità, uno spiraglio di normalità e di svago per poter superare stenti e avversità in momenti tanto difficili.

Quale fu il rapporto tra guerra e sport nel 1914-18 e nel 1939-45 ovvero durante i due conflitti mondiali ? Certamente fu molto peculiare in Sicilia, in quanto venne fortemente caratterizzato ed influenzato dalla sua insularità. Inoltre ci furono profonde differenze anche tra quanto accaduto durante la Grande Guerra, in quanto lo sport siciliano non era ancora ben inserito nel contesto nazionale, e quanto, invece, avvenne nella Seconda Guerra Mondiale, perché l'attività si fermò per prima in Sicilia rispetto al resto d'Italia. Il calcio ripartì, grazie all'impegno profuso da Orazio Siino, con i tornei provinciali a metà del 1944 e poi con un grande torneo, chiamato "Campionato Misto Siciliano", che iniziò a dicembre e si concluse nell'estate del 1945.

A raccontarcelo con dovizia di dettagli è l'ingegnere Giovanni Di Salvo, autore del libro "Il pallone al fronte - Gli anni di guerra in Sicilia raccontati attraverso lo sport" appena uscito per la Casa Editrice Bradipolibri nella Collana Unasci (Prefazione del noto giornalista Salvatore Lo Presti).

"Questo libro, frutto di meticolose ricerche compiute nel corso degli anni, ricostruisce in maniera dettagliata anche la storia del calcio nisseno." - spiega l'autore Giovanni Di Salvo - "Infatti il lettore potrà rivivere le imprese della Nissena e della Spal Caltanissetta, lo squadrone che nella stagione 1944/45 contese al Palermo la vittoria del Campionato Misto Siciliano. Inoltre è presente una sezione almanacco dove i tifosi potranno scoprire quali furono i giocatori protagonisti di quel periodo"



Nel novembre del 1918, poco più di cento anni fa, si concludeva l'immane tragedia che i libri ricordano come "Prima Guerra Mondiale" o "Grande Guerra". E l'eco ed il dolore non si era ancora affievolito quando, nel 1939, i principali stati mondiali ripiombarono nuovamente nella spirale di sangue e orrore generata da un nuovo conflitto mondiale.Anche il pallone andò al fronte e le sue vicende ed aneddoti si intrecciarono con quelle dei campi di battaglia. Infatti il gioco del calcio rappresentava una fuga dalle atrocità, uno spiraglio di normalità e di svago per poter superare stenti e avversità in momenti tanto difficili.

Quale fu il rapporto tra guerra e sport nel 1914-18 e nel 1939-45 ovvero durante i due conflitti mondiali ? Certamente fu molto peculiare in Sicilia, in quanto venne fortemente caratterizzato ed influenzato dalla sua insularità. Inoltre ci furono profonde differenze anche tra quanto accaduto durante la Grande Guerra, in quanto lo sport siciliano non era ancora ben inserito nel contesto nazionale, e quanto, invece, avvenne nella Seconda Guerra Mondiale, perché l'attività si fermò per prima in Sicilia rispetto al resto d'Italia. Il calcio ripartì, grazie all'impegno profuso da Orazio Siino, con i tornei provinciali a metà del 1944 e poi con un grande torneo, chiamato "Campionato Misto Siciliano", che iniziò a dicembre e si concluse nell'estate del 1945.

A raccontarcelo con dovizia di dettagli è l'ingegnere Giovanni Di Salvo, autore del libro "Il pallone al fronte - Gli anni di guerra in Sicilia raccontati attraverso lo sport" appena uscito per la Casa Editrice Bradipolibri nella Collana Unasci (Prefazione del noto giornalista Salvatore Lo Presti).

"Questo libro, frutto di meticolose ricerche compiute nel corso degli anni, ricostruisce in maniera dettagliata anche la storia del calcio nisseno." - spiega l'autore Giovanni Di Salvo - "Infatti il lettore potrà rivivere le imprese della Nissena e della Spal Caltanissetta, lo squadrone che nella stagione 1944/45 contese al Palermo la vittoria del Campionato Misto Siciliano. Inoltre è presente una sezione almanacco dove i tifosi potranno scoprire quali furono i giocatori protagonisti di quel periodo"



News Successiva "La Città si racconta ad Etnos", Luigi Garbato svela il suo amore per il patrimonio culturale di Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare