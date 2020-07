Eventi 605

Nozze da favola al Palazzo Reale: il discendente dei Borbone delle Due Sicilie lo ha scelto per sposare una nobile scozzese

Il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha ricevuto il principe don Jaime di Borbone e la fidanzata

Redazione

14 Luglio 2020 15:17

Palazzo Reale sarà la location per le nozze reali del principe don Jaime di Borbone delle Due Sicilie, duca di Noto, con la nobile scozzese lady Charlotte Diana Lindesay-Bethune.Stamattina i due fidanzati sono stati accolti a Palazzo Reale dal presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, al quale hanno chiesto ufficialmente di poter coronare il sogno di tenere il ricevimento di nozze nel palazzo che fu dei Borbone. Le nozze si terranno nel mese di settembre del 2021 (celebrazione religiosa in Cattedrale).

“Sono molto felice di ospitare in questo meraviglioso Palazzo Reale, che fu anche casa dei Borbone delle Due Sicilie, il ricevimento delle nozze di un discendente diretto dell’ultimo Re Francesco II° e della sua nobile sposa”.

Ai due ospiti Miccichè ha donato la scultura di Santa Rosalia in 3D e la splendida pubblicazione del Palazzo Reale. All’incontro erano presenti anche il segretario generale Fabrizio Scimè e il direttore della Fondazione Federico II°, Patrizia Monterosso, che ha accompagnato la giovane coppia in una visita del Palazzo Reale.



