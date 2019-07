Attualita 367

Il nisseno Marco D'Arma adotta un cane: "Ecco come ci si sente, un gesto che dovrebbero fare tutti"

Pubblichiamo la lettera inviata da un giovane nisseno di 31 anni che in questi giorni ha deciso di adottare un amico a quattro zampe

Sono un ragazzo di 31 anni e fin da quando ero bambino ho sempre desiderato avere un bel cagnone con cui giocare e trascorrere le mie giornate, ma così non è stato. Pochi giorni fa, ho deciso che questo mio sogno doveva diventare realtà e così ho iniziato la mia ricerca che devo dire è durata ben poco. Inizialmente guardavo i negozi di animali (devo dire la verità!)... a chi non fanno tenerezza questi cucciolotti di razza messi in bella mostra?!! Ma non ero poi così attratto perché sapevo già che qualcuno l'avrebbe comprati e poi l'idea di comprare un cane mi ha sempre fatto rabbrividire. Ecco che iniziai a spulciare su Facebook: mi si aprì un mondo!Dai social network ho incontrato una persona fantastica,che mi ha invitato a toccare con mano la realtà di questo rifugio per cani abbandonati.

Per avere un quadro chiaro di come vivono tutte queste povere bestiole abbandonate decisi di visitare questo rifugio.

Ho trovato dei volontari fantastici che si prendono cura di questi animali con senso del dovere fuori dal comune,che cercano chi si possa prendere cura di loro.

E poi ho trovato lui! ARGO!!! Argo è un meticcio di media grandezza, con il musetto più dolce che io abbia mai visto. Mi aprirono il cuore subito i suoi occhi tanto bisognosi di affetto ma la cosa che mi colpì fu che ogni qualvolta lo accarezzavo lui si sedeva,scodinzolava,mi leccava. Insomma era lui ad aver scelto me! Voleva goderselo tutto quel momento socchiudendo anche un po' gli occhi.

Non ci ho pensato due volte,e ho deciso di prenderlo con me!

Io non mi sento un eroe, perché gli eroi sono ben altri,credo di aver fatto un gesto che tutti dovrebbero fare, perché l'amore che possono darti loro non lo troviamo da nessuna parte.

Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati… Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido… Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo.



