Attualita 306

Il mussomelese Rosario Mingoia eletto segretario del coordinamento Uilca della Unicredit

L' elezione è arrivata al termine dell' Assemblea congressuale Unicredit Banca che si è svolta per tre giorni a Rimini

Redazione

08 Dicembre 2018 12:03

Rosario Mingoia, originario di Mussomeli, è stato eletto Segretario Responsabile del Coordinamento UILCA Unicredit Banca e Segretario del Coordinamento UILCA Unicredit Group.

Mingoia, era già dirigente sindacale Uilca.

"Ringrazio i delegati arrivati da tutta Italia per la rinnovata fiducia - ha detto il neo eletto -, il periodo che ci aspetta non è per nulla semplice, a partire dal rinnovo del CCNL e dalle pressioni commerciali fino alla carenza di organico e alle assunzioni a singhiozzo e del tutto assenti al Sud. Questi saranno alcuni temi su cui si concentrerà il nostro impegno".

"Auguro buon lavoro a Rosario Mingoia - ha detto Giuseppe Gargano segretario generale Uilca Sicilia -. Il lavoro costante ed il senso di responsabilità dei dirigenti sindacali UILCA Sicilia in Unicredit vengono così premiati, impegnando tutti al miglioramento ed alla crescita organizzativa in una fase delicatissima e di continua trasformazione in Azienda e nel settore bancario". (Gds)



Rosario Mingoia, originario di Mussomeli, è stato eletto Segretario Responsabile del Coordinamento UILCA Unicredit Banca e Segretario del Coordinamento UILCA Unicredit Group.

Mingoia, era già dirigente sindacale Uilca.

"Ringrazio i delegati arrivati da tutta Italia per la rinnovata fiducia - ha detto il neo eletto -, il periodo che ci aspetta non è per nulla semplice, a partire dal rinnovo del CCNL e dalle pressioni commerciali fino alla carenza di organico e alle assunzioni a singhiozzo e del tutto assenti al Sud. Questi saranno alcuni temi su cui si concentrerà il nostro impegno".

"Auguro buon lavoro a Rosario Mingoia - ha detto Giuseppe Gargano segretario generale Uilca Sicilia -. Il lavoro costante ed il senso di responsabilità dei dirigenti sindacali UILCA Sicilia in Unicredit vengono così premiati, impegnando tutti al miglioramento ed alla crescita organizzativa in una fase delicatissima e di continua trasformazione in Azienda e nel settore bancario". (Gds)



News Successiva Mussomeli, viabilità negata nel nisseno. Giudice: “I politici dovrebbero vergognarsi”

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews