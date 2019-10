Eventi 483

Il museo Tripisciano di Caltanissetta apre le porte alle famiglie, giochi e merende per i più piccoli

L'iniziativa si terrà il 13 ottobre grazie ai volontari del settore giovani della Pro Loco. Previsto un tour del sito

Redazione

07 Ottobre 2019 19:56

Appuntamento il 13 ottobre presso il Museo di Michele Tripisciano all’interno della Galleria Civica d’Arte di Palazzo Moncada a Caltanissetta. I volontari del settore giovani della Pro Loco di Caltanissetta, LIR Ex Tempore, spiegheranno il museo alle famiglie che si recheranno in visita. I bambini saranno coinvolti in vari giochi, merende e avranno la possibilità di seguire un percorso, a loro dedicato, volto all’educazione del significato artistico delle opere e della creatività. "Programma della giornata" Mattina Ore 10 Apertura Ore 10.30 Inizio prima visita guidata Ore 11.15 Merenda Ore 11.30 Inizio seconda visita guidata Ore 12.15 Merenda Pomeriggio Ore 17.00 Inizio prima visita guidata Ore 17.45 Merenda Ore 18.00 Inizio seconda visita guidata Ore 18.45 Merenda Ore 19.00 Inizio terza visita guidata I bambini saranno accolti a sorpresa da Michele Tripisciano che accompagnerà la loro visita. Al termine di ogni visita, saranno coinvolti in una "Caccia all'opera" all'interno del Museo. Per maggiori informazioni si possono contattare i nostri uffici: - InfoPoint Pro Loco Caltanissetta, Corso Umberto, 138 – 0934/74345 – infopointcaltanissetta@gmail.com - Pro Loco Caltanissetta, Galleria Civica D’Arte di Palazzo Moncada, Largo Barile snc – 0934/585890 – info@prolococaltanissetta.com

