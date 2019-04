Politica 252

Il ministro Toninelli in Sicilia per due giorni: domani sarà nella sede della Capitaneria di Porto di Gela

Il ministro delle Infrastrutture effettuerà alcuni sopralluoghi ad Augusta, Gela e nel trapanese

Redazione

22 Aprile 2019 20:41

Due giorni in Sicilia, il 23 e 24 aprile, per il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli che effettuerà alcuni sopralluoghi ad Augusta, Gela e nel trapanese. L’esponente del governo giallo-verde arriverà all’aeroporto di Catania martedì 23 alle 11.05 e sarà accolto dal prefetto Claudio Sammartino. Dall’aeroporto Toninelli si sposterà nella sede della Capitaneria di porto di Augusta, alle 15.15 sarà nella sede della Capitaneria di Gela e alle 16 è previsto un incontro con Anas sugli interventi previsti in Sicilia orientale.

Mercoledì mattina, alle 8.45, il ministro sarà nella sede della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, mentre alle 11 è previsto l’arrivo presso il cantiere della galleria Segesta e a seguire un incontro con Anas sullo stato dei lavori e della viabilità locale. Punto di situazione anche con Rfi in merito agli interventi ferroviari in Sicilia occidentale, con particolare riguardo alla zona tra Trapani e Palermo. Alle 12.15 sopralluogo sulla strada provinciale 57, alle 12.45 sulla strada provinciale 14, alle 14.30 sulla SP2. Il ministro ripartirà alle 17.25 dall’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.

