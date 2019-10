Politica 125

Il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano sabato 19 ottobre a Montedoro per incontrare i sindaci

Da questo incontro i sindaci auspicano che alcune delle problematiche di cui il Ministro sarà investito possano essere portate all’attenzione del Consiglio dei Ministri

Redazione

16 Ottobre 2019 13:04

Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano incontrerà i sindaci della provincia di Caltanissetta e del comprensorio, insieme ai rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali, sabato 19 ottobre, alle ore 11.00, presso il teatro comunale di Montedoro. L’incontro sarà l’occasione per un confronto con i primi cittadini delle aree interne della Sicilia sulle politiche necessarie per il rilancio e la valorizzazione dei territori. Provenzano ha accolto l’invito formulato dal sindaco di Montedoro Renzo Bufalino, attraverso una lettera inviata al ministro una settimana fa. Nella missiva il primo cittadino montedorese sottolineava come il componente del governo «essendo originario di questa Provincia conosce bene le problematiche con cui abbiamo a che fare quotidianamente: a partire da un inarrestabile spopolamento delle aree interne, poiché un numero crescente di giovani decide di spostarsi là dove è più facile trovare un posto di lavoro e pensare al proprio futuro. E senza nuove famiglie, chiudono prima le scuole e poi una dopo l'altra tutte le attività commerciali.» Da questo incontro, pertanto, i sindaci auspicano che alcune delle problematiche di cui il Ministro sarà investito possano essere portate all’attenzione del Consiglio dei Ministri.

