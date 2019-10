Politica 485

Il ministro per il Sud a Montedoro: "I giovani devono restare. Dobbiamo dare loro questa opportunità"

Il nisseno Giuseppe Provenzano oggi ha incontrato i sindaci delle aree interne e affrontato le problematiche delle aree interne

Redazione

19 Ottobre 2019 13:08

"La priorità della mia azione di governo deve essere proprio questa, cioè dare l’opportunità ai giovani di questo territorio anche di restare. Vengo da qui e come tanti della mia generazione sono dovuto andar via”. Lo ha detto il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, oggi in visita a Montedoro per incontrare i sindaci delle aree interne. “Per questo – ha aggiunto il ministro - ho messo in cima ai primi interventi il tema delle aree interne. Già nella legge di bilancio abbiamo raddoppiato le aree interne per inserire, come per esempio un territorio come questo che è stato tenuto fuori nella prima parte di sperimentazione della politica e invece è opportuno che si allarghi poi a quelle aree interne”.

"La priorità della mia azione di governo deve essere proprio questa, cioè dare l’opportunità ai giovani di questo territorio anche di restare. Vengo da qui e come tanti della mia generazione sono dovuto andar via”. Lo ha detto il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, oggi in visita a Montedoro per incontrare i sindaci delle aree interne. “Per questo – ha aggiunto il ministro - ho messo in cima ai primi interventi il tema delle aree interne. Già nella legge di bilancio abbiamo raddoppiato le aree interne per inserire, come per esempio un territorio come questo che è stato tenuto fuori nella prima parte di sperimentazione della politica e invece è opportuno che si allarghi poi a quelle aree interne”.

News Successiva Il ministro per il Sud a Montedoro: "Dobbiamo spezzare questo isolamento. Le infrastrutture sono la priorità"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews